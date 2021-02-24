Кубок Девіса. Став відомий склад збірної Ізраїлю на матч проти України
Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом
Став відомий склад збірної Ізраїлю з тенісу на поєдинок Першої Світової групи Кубку Девіса проти України.
Заявка збірної Ізраїлю:
- Едан Лешем (одиночний рейтинг 364, парний рейтинг 787),
- Ішай Оліель (424,1742),
- Даніель Цукерман (797,732),
- Йонатан Ерліх (парний рейтинг: 71)
Капітан команди – Йонатан Ерліх.
Нагадаємо, за нашу національну збірну мають зіграти:
- Сергій Стаховський (192, 190)
- Ілля Марченко (176, 316)
- Денис Молчанов (парний рейтинг: 94)
- Владислав Орлов (356, 381)
- Данило Калініченко (487, 600)
Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом.
Ігри проходитимуть без глядачів. Втім, ФТУ організує пряму телетрансляцію.
Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Однак, був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Раніше команди України та Ізраїлю двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році наші тенісисти виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.
Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні 2020 року здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2