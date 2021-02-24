  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Кубок Девіса. Став відомий склад збірної Ізраїлю на матч проти України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кубок Девіса. Став відомий склад збірної Ізраїлю на матч проти України

    Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом

    Став відомий склад збірної Ізраїлю з тенісу на поєдинок Першої Світової групи Кубку Девіса проти України.

    Заявка збірної Ізраїлю:

    • Едан Лешем (одиночний рейтинг 364, парний рейтинг 787),
    • Ішай Оліель (424,1742),
    • Даніель Цукерман (797,732),
    • Йонатан Ерліх (парний рейтинг: 71)

    Капітан команди – Йонатан Ерліх.

    Нагадаємо, за нашу національну збірну мають зіграти:

    • Сергій Стаховський (192, 190)
    • Ілля Марченко (176, 316)
    • Денис Молчанов (парний рейтинг: 94)
    • Владислав Орлов (356, 381)
    • Данило Калініченко (487, 600)
    Капітан – Андрій Медведєв

    Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом.

    Ігри проходитимуть без глядачів. Втім, ФТУ організує пряму телетрансляцію.

    Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Однак, був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

    Раніше команди України та Ізраїлю двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році наші тенісисти виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.

    Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні 2020 року здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2

    Теги: Сергій Стаховський теніс Збірна України Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса Андрій Медведєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies