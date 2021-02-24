Кубок Девіса. Став відомий склад збірної Ізраїлю на матч проти України

Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом

Став відомий склад збірної Ізраїлю з тенісу на поєдинок Першої Світової групи Кубку Девіса проти України.

Заявка збірної Ізраїлю:

Едан Лешем (одиночний рейтинг 364, парний рейтинг 787),

Ішай Оліель (424,1742),

Даніель Цукерман (797,732),

Йонатан Ерліх (парний рейтинг: 71)

Капітан команди – Йонатан Ерліх.

Нагадаємо, за нашу національну збірну мають зіграти:

Сергій Стаховський (192, 190)

Ілля Марченко ( 176, 316)

Денис Молчанов (парний рейтинг: 94)

Владислав Орлов (356, 381)

Данило Калініченко (487, 600)

Капітан – Андрій Медведєв

Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом.

Ігри проходитимуть без глядачів. Втім, ФТУ організує пряму телетрансляцію.

Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Однак, був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Раніше команди України та Ізраїлю двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році наші тенісисти виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні 2020 року здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2