Світоліна посіяна під першим номером на турнірі в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на змаганнях в Катарі

Світоліна в сьомий раз виступить на змаганнях в Катарі

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала перший номер посіву на турнірі WTA500 Qatar Total Open.

У зв'язку з цим тенісистка пропустить стартовий раунд і вступить у боротьбу з другого кола.

У першому матчі українці буде протистояти переможниця пари Чжен Сайсай – Аманда Анісімова. Саме Анісімовій українка програла в минулому розіграші на цій же стадії.

Зазначимо, що це сьомий турнір в Досі для Світоліної.

Свій кращий результат на цих змаганнях українка показала в 2019 році, коли дійшла до півфіналу.

В основну сітку турніру в Катарі може пробитися і Леся Цуренко. 28 лютого українка в півфіналі кваліфікації зіграє з Катериною Синяковою з Чехії.

Турнір в Досі пройде з 1 по 6 березня.

Призовий фонд - 565 530 доларів.

Нагадаємо, Світоліна подолала позначку в $20 млн призових за кар'єру. Протягом кар’єри Еліна вигравала Підсумковий турнір WTA, а також турніри WTA 1000 в Дубаї, Торонто та Римі.

Світоліна вирішила взяти паузу у стосунках зі своїм бойфрендом Гаелєм Монфіс.

Пара прозустрічалася майже два роки, а тепер вирішила розійтися.