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    Світоліна посіяна під першим номером на турнірі в Досі

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    Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на змаганнях в Катарі - Світоліна посіяна під першим номером на турнірі в Досі
    Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на змаганнях в Катарі

    Світоліна в сьомий раз виступить на змаганнях в Катарі

    Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала перший номер посіву на турнірі WTA500 Qatar Total Open.

    У зв'язку з цим тенісистка пропустить стартовий раунд і вступить у боротьбу з другого кола.

    У першому матчі українці буде протистояти переможниця пари Чжен Сайсай – Аманда Анісімова. Саме Анісімовій українка програла в минулому розіграші на цій же стадії.

    Зазначимо, що це сьомий турнір в Досі для Світоліної.

    Свій кращий результат на цих змаганнях українка показала в 2019 році, коли дійшла до півфіналу.

    В основну сітку турніру в Катарі може пробитися і Леся Цуренко. 28 лютого українка в півфіналі кваліфікації зіграє з Катериною Синяковою з Чехії.

    Турнір в Досі пройде з 1 по 6 березня.

    Призовий фонд - 565 530 доларів.

    Нагадаємо, Світоліна подолала позначку в $20 млн призових за кар'єру. Протягом кар’єри Еліна вигравала Підсумковий турнір WTA, а також турніри WTA 1000 в Дубаї, Торонто та Римі.

    Світоліна вирішила взяти паузу у стосунках зі своїм бойфрендом Гаелєм Монфіс.

    Пара прозустрічалася майже два роки, а тепер вирішила розійтися.

    Теги: теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко українці Аманда Анісімова Чжен Сайсай
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