Родині померлого американського бобслеїста вручили олімпійські медалі, відібрані в росіян



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Стівен Холкомб помер у віці 37 років

Спортсмен помер уві сні в олімпійському тренувальному центрі в Лейк-Плейсіде в травні 2017 року

Членам сім'ї американського бобслеїста Стівена Холкомба, який помер більше двох років тому, вручили срібні медалі Олімпійських ігор в Сочі.

Холкомб на турнірі в Сочі в четвірках і двійках виграв бронзові медалі, але після дискваліфікації російського екіпажу Олександра Зубкова американці перемістилися на другий рядок. Вручати нові нагороди довелося вже родичам спортсмена, повідомляє Olympic Channel.

Холкомб привів американську четвірку бобслеїстів до першого олімпійського золота за 62 роки на Іграх у Ванкувері в 2010 році.

Спортсмен помер уві сні в олімпійському тренувальному центрі в Лейк-Плейсіді в травні 2017 року. Тоді йому було 37 років.

Результати екіпажу Зубкова були анульовані після того, як російських спортсменів визнали винними в порушенні антидопінгових правил. При цьому Зубков довгий час відмовлявся віддавати медаль.