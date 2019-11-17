Легкоатлетка Юлія Левченко: Ми з тренеркою залишаємося гнучкими



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Юлія Левченко вважає, що чітке планування для неї неефективне Red Bull

Красуня-спортсменка розповіла, як готуватиметься до олімпійського сезону

Віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко, яка цьогоріч на етапі «Діамантової ліги» побила особистий рекорд у стрибках у висоту (2,02 м), розповіла про плани на наступний сезон, основним стартом якого будуть Олімпійські ігри в Токіо.

«Кардинальних змін у підготовці не буде, - каже Юлія в інтерв’ю Red Bull. – Звичайно, будемо готуватися під Ігри, а ще під чемпіонат Європи. Це два найважливіших старти у 2020 році. У календарі зробили зміну: поставили Євро після Ігор. Якщо раніше на континентальний старт не всі лідери приїжджали, бо готуватися до Олімпіади, то тепер приїдуть усі. Тому літній сезон знову завершиться аж у вересні. Зимові старти теж не пропускаємо — люблю змагатися взимку. Відчуваю, що мені не потрібний довгий відпочинок.

Ми з тренеркою Іриною Пустовойт не рухаємося за конкретним планом, а підлаштовуємося під змагальний процес, залишаємося гнучкими. Не скажу, що в нас інтуїтивний підхід, але ми бачимо в процесі, чи вистачає змагань, які є помилки, проводимо аналіз. І відповідно до цього рухаємося далі. Можливо, комусь легше йти за графіком, коли все записано в блокнотик, дотримуватися плану. Але це не наша історія, ми уже неодноразово переконалися, що обрана тактика працює. Та щоб працювати у такому режимі, потрібно добре все відчувати і самому спортсменові, і тренеру».