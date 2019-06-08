  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної

    • Розсилка
    Настасія Бризгіна двічі була чемпіонкою Європи серед юніорів - Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Настасія Бризгіна двічі була чемпіонкою Європи серед юніорів
    Instagram Анастасії Бризгіної

    21-річна спортсменка походить із, можливо, найзірковішої української спортивної родина

    21-річна Анастасія Бризгіна з Луганська виблискувала на юніорському рівні. В 2017 році вона стала чемпіонкою Європи в італійському Ґросетто в бігу на 400 метрів і в естафеті 4х400 метрів.

    Читайте також

    Настя продовжує родинну традицію. Її мама Ольга - дворазова олімпійська чемпіонка Сеула-1988 дворазова чемпіонка світу. Теж на особистій і командній 400-метрівках. Тато, Віктор Бризгін, у тому ж Сеулі теж здобув золото в естафеті 4х100 м. Сестра, 29-річна Єлизавета - бронзова призерка Олімпіади-2012 у Лондоні в тій же дисципліні, на якій тріумфував батько.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної
    Instagram Анастасії Бризгіної

    Нині Анастасія Бризгіна проходить непростий процес переходу з юніорського в дорослий спорт. На торішньому чемпіонаті світу в закритих приміщеннях вона була близькою до медалі в естафетному бігу, але там наша команда зупинилася на четвертому місці.

    Настя мріє повторити досягнення батьків і сестри - здобути олімпійську медаль. Правда, для початку їх треба пробитися в Токіо-2020. На цьому наша юна красуня й сконцентрована.

     Читайте також: Спокуслива бар’єристка. Фото красуні-легкоатлетки Анни Рижикової 
    Читайте також
    легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ