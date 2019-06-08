Родинний генокод сили й краси. Гарячі фото української легкоатлетки Насті Бризгіної



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Настасія Бризгіна двічі була чемпіонкою Європи серед юніорів Instagram Анастасії Бризгіної

21-річна спортсменка походить із, можливо, найзірковішої української спортивної родина

21-річна Анастасія Бризгіна з Луганська виблискувала на юніорському рівні. В 2017 році вона стала чемпіонкою Європи в італійському Ґросетто в бігу на 400 метрів і в естафеті 4х400 метрів.

Настя продовжує родинну традицію. Її мама Ольга - дворазова олімпійська чемпіонка Сеула-1988 дворазова чемпіонка світу. Теж на особистій і командній 400-метрівках. Тато, Віктор Бризгін, у тому ж Сеулі теж здобув золото в естафеті 4х100 м. Сестра, 29-річна Єлизавета - бронзова призерка Олімпіади-2012 у Лондоні в тій же дисципліні, на якій тріумфував батько.

Нині Анастасія Бризгіна проходить непростий процес переходу з юніорського в дорослий спорт. На торішньому чемпіонаті світу в закритих приміщеннях вона була близькою до медалі в естафетному бігу, але там наша команда зупинилася на четвертому місці.

Настя мріє повторити досягнення батьків і сестри - здобути олімпійську медаль. Правда, для початку їх треба пробитися в Токіо-2020. На цьому наша юна красуня й сконцентрована.