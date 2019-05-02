Міжнародний арбітраж заборонив виступати серед жінок чоловікам, які ідентифікують себе жінками
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Перемога здорового глузду таки відбулася
Міжнародна федерація легкої атлетики відстояла в суді право жінок змагатися одна з одною, право на адекватну оцінку жіночої праці в спорті, яку спробували оскаржити в жадобі заробити легкі гроші віддалено схожі на жінок чоловіки.
Міжнародний спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення у справі IAAF проти південноафриканської не то легкоатлетки, не то легкоатлета Кастер Семені.
Від цього рішення залежала доля жіночого спорту не тільки в легкій атлетиці.
IAAF виграла цю справу і тепер спортсменки - ті, хто ідентифікує себе як жінки - не можуть змагатися з біологічними жінками, якщо у них тестостерон виходить за рамки, встановлені IAAF - це 5 нм/л.
Зрештою, це теж майже в два рази вище максимального значення для ХХ-жінок.
Поки це стосується лише окремих дистанцій і окремих міжнародних змагань.
Правило набуває чинності з 8 травня 2019 го року. А це означає, що перший етап Діамантової ліги-2019 в Досі (Катар) ще буде доступний для DSD-жінок без медикаментозної корекції рівня тестостерону. Приміром, Ньянсаба і Ванбуї заявлені на жіночі 800 м.
Але CAS зазначив, що правила IAAF це «живий документ».
Початок покладено - майбутнє жіночого спорту захищено від вторгнення чоловіків.
Зауважимо, що Кастер Семеня - дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу в бігу на 800 метрів. Серед жінок.