Міжнародний арбітраж заборонив виступати серед жінок чоловікам, які ідентифікують себе жінками



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Вочевидь тепер Кастер Семеня більше не зможе займатися ошуканством Вікіпедія

Перемога здорового глузду таки відбулася

Міжнародна федерація легкої атлетики відстояла в суді право жінок змагатися одна з одною, право на адекватну оцінку жіночої праці в спорті, яку спробували оскаржити в жадобі заробити легкі гроші віддалено схожі на жінок чоловіки.

Міжнародний спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення у справі IAAF проти південноафриканської не то легкоатлетки, не то легкоатлета Кастер Семені.

Від цього рішення залежала доля жіночого спорту не тільки в легкій атлетиці.

IAAF виграла цю справу і тепер спортсменки - ті, хто ідентифікує себе як жінки - не можуть змагатися з біологічними жінками, якщо у них тестостерон виходить за рамки, встановлені IAAF - це 5 нм/л.

Зрештою, це теж майже в два рази вище максимального значення для ХХ-жінок.

Поки це стосується лише окремих дистанцій і окремих міжнародних змагань.

Правило набуває чинності з 8 травня 2019 го року. А це означає, що перший етап Діамантової ліги-2019 в Досі (Катар) ще буде доступний для DSD-жінок без медикаментозної корекції рівня тестостерону. Приміром, Ньянсаба і Ванбуї заявлені на жіночі 800 м.

Але CAS зазначив, що правила IAAF це «живий документ».

Початок покладено - майбутнє жіночого спорту захищено від вторгнення чоловіків.

Зауважимо, що Кастер Семеня - дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу в бігу на 800 метрів. Серед жінок.

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