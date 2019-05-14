Спокуслива бар’єристка. Фото красуні-легкоатлетки Анни Рижикової



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Анна Рижикова йде по життю з усмішкою Instagram Анни Рижикової

Спортсменка дуже любить подорожувати

Тиждень тому в катарській Досі вона здобула бронзу на стартовому етапі «Діамантової ліги». Коронну 400-метрівку з бар’єрами 29-річна дніпрянка Анна Рижикова (в дівоцтві — Ярощук) пробігла за 55,40 секунди і здобула право виступати на наступному етапі «Ліги» в Токіо.

Анна продемонструвала, що готова до нового сезону прекрасно і здатна покращувати торішні досягнення. В 2018-му Рижикова друге в кар’єрі здобула срібло на чемпіонаті Європи в Берліні, а завершила сезон перемогою на етапі «Діамантової ліги» в Брюсселі.

Найвищим досягненням у кар’єрі Анни є бронзова медаль Олімпіади-2012 у Лондоні. Правда, здобула цю медаль Рижикова у складі естафетної команди на дистанції 4х400 м разом із Аліною Логвиненко, Ольгою Земляк і Наталією Пигидою аж через п’ять років, після дискваліфікації за вживання допінгу росіянок. Безпосередньо на доріжці лондонського Олімпійського стадіону наші дівчата тоді були четвертими.

«Спочатку Аня шукала себе, - каже про доньку батько, Василь Ярощук. - Вона ходила на спортивну гімнастику, потім — на великий теніс, художню гімнастику, баскетбол. У восьмому класі остаточно вибрала легку атлетику: стрибала з жердиною і у висоту. Думав, що максимальним її досягненням стане звання майстра спорту. Але помилився. Майстром дочка стала вже в 15 років. Кожне її спортивне досягнення приносить радість».

Аня одружена з майстром спорту з потрійного стрибка Олександром Рижиковим. Познайомилися вони на стадіоні під час тренувань і змагань. Знайомство переросло в дружбу, а потім і в кохання. З тих пір Сашко — найнадійніша опора в житті Анни.

Найбільше спортсменка любить подорожувати. Правда, мінімум до Олімпіади-2020 у Токіо мандрівки доведеться поєднувати зі спортом. Здобути другу олімпійську нагороду і постояти на олімпійському п’єдесталі по-справжньому — наразі найбільша мрія атлетки.