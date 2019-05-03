Україська легкоатлетка стала наймолодшою в історії переможницею «Діамантової ліги»



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Ярослава Магучих вписала своє ім'я в історію НОК України

Крім того, 17-річна Ярослава Магучих виконала норматив для участі в Олімпіаді-2020

Як уже повідомляв «Главком», українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла у змаганнях зі стрибків у висоту на першому етапі «Діамантової ліги-2019» у столиці Катару Досі.

Магучих перемогла з результатом 1,96 метрів і виконала норматив на Олімпійські ігри-2020. Більше того, у своїх 17 років Ярослава стала наймолодшою в історії переможницею «Діамантової ліги».

Крім Магучих, до трійки призерів на етапі «Діамантової ліги» у Досі також потрапили Марина Бех-Романчук і Анна Рижикова.

Марина Бех-Романчук стала другою в змаганнях зі стрибків у довжину (6,74 м). Результат переможниці, колумбійки Катеріне Ібарґуен, - 6,76 м.

Анна Рижикова фінішувала третьою з бігу на 400 метрів з бар’єрами (54,82 с), виконавши при цьому олімпійський норматив.