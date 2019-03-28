Роман Безус: «Не поїхав би грати в Росію. Ніколи і ні за які гроші»



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kaagent.be

Український футболіст сказав, що не міг би так вчинити, як Ракицький

Півзахисник збірної України Роман Безус заявив, що ніколи б не поїхав грати в Росію.

Про зарплату

У «Дніпрі» була нормальна зарплата. У порівнянні з «Сент-Труйденом» разів у 5 більше, а з «Гентом» - в 2-3.

Про повернення в «Ворсклу»

Реально міг повернутися в «Ворсклу». Якби керівництво трохи інакше надійшло, то був би в Полтаві. Можливо, у фінансовій ситуації в клубі якраз і була заковика. Можливо, там більше знали, тому повернення і не відбулося.

Про невиклик Ракицького

Це не моє рішення. Це рішення головного тренера.

Не поїхав би грати в Росію. Ніколи і ні за які гроші.



