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    Роман Безус: «Не поїхав би грати в Росію. Ніколи і ні за які гроші»

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    Роман Безус: «Не поїхав би грати в Росію. Ніколи і ні за які гроші»
    kaagent.be

    Український футболіст сказав, що не міг би так вчинити, як Ракицький

    Півзахисник збірної України Роман Безус заявив, що ніколи б не поїхав грати в Росію.

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    Про невиклик Ракицького

    Це не моє рішення. Це рішення головного тренера.

    Не поїхав би грати в Росію. Ніколи і ні за які гроші.


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