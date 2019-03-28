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    Канал «Футбол 1/2» придбав права на трансляцію чемпіонату Бельгії

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    Канал «Футбол 1/2» придбав права на трансляцію чемпіонату Бельгії
    Фото - kaagent.be

    Українцям буде простіше стежити за виступами Малиновського, Безуса, Яремчука та інших

    Телеканал «Футбол 1/2» транслюватиме чемпіонат Бельгії, повідомляє Sport Arena. Перші матчі покажуть вже в найближчі вихідні.

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    Зараз в чемпіонаті Бельгії грає 7 українських футболістів: Руслан Малиновський («Генк»), Роман Безус, Роман Яремчук, Ігор Пластун (всі - «Гент»), Андрій Бацула («Кортрейк»), Євген Макаренко («Андерлехт») і Єгор Назарина («Антверпен»).

    У Бельгії завершився перший етап чемпіонату. У топ-6 потрапили «Генк», «Брюгге», «Стандард», «Андерлехт», «Гент» і «Антверпен» - вони розіграють між собою чемпіонство.

    У нинішньому сезоні «Футбол 1/2» транслює матчі чемпіонату України, англійської Прем'єр-ліги, італійської Серії А, а також поєдинки Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Крім того, канал показує зустрічі збірної України.


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