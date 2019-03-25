  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Футзалістка збірної України: «У європейських командах більше 90% дівчат - лесбіянки» (відео)

    • Розсилка
    <span class="oedJWe"><a class="irc_pt irc_tas i3598 irc_lth" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="http://futsal.com.ua/tags/yuliya-forsyuk" dir="ltr" style="text-align: left;" data-ved="2ahUKEwjRz5iXnJ3hAhUDwqYKHfxsADcQjhx6BAgB - Футзалістка збірної України: «У європейських командах більше 90% дівчат - лесбіянки» (відео)
    АФУ

    Юлія Форсюк каже, що це норма і все відкрито

    Футзалістка збірної України Юлія Форсюк розповіла про ситуацію з лесбіянками в жіночому футзалі.

    Читайте також

    «Грала і граю в одній команді з лесбіянками. Не знаю, чому, але в жіночому футзалі, особливо в Європі, це норма, все відкрито. Це навіть мене ставить перед фактом, я повинна поважати ці відносини своєю думкою, позицією в житті не показувати негативне ставлення. Тренери та керівники за це.

    У командах в Європі одна-дві людини, які не лесбіянки. Це в дуже відкритій формі все. Я вже мовчу про футбол, там, мені здається ще більше, ніж в футзалі.

    В Україні це теж є, але мені здається, тут у більш закритій формі. В Європі це все відкрито.

    Глобально це не відрізняється від того, коли до тебе залицяється хлопець, просто це дівчина і все. Чоловіки є чоловіки, дівчата більш ніжні, сором'язливий», - сказала Форсюк.


    Читайте також
    Збірна України футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ