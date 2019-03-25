Футзалістка збірної України: «У європейських командах більше 90% дівчат - лесбіянки» (відео)



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Юлія Форсюк каже, що це норма і все відкрито

Футзалістка збірної України Юлія Форсюк розповіла про ситуацію з лесбіянками в жіночому футзалі.

«Грала і граю в одній команді з лесбіянками. Не знаю, чому, але в жіночому футзалі, особливо в Європі, це норма, все відкрито. Це навіть мене ставить перед фактом, я повинна поважати ці відносини своєю думкою, позицією в житті не показувати негативне ставлення. Тренери та керівники за це.

У командах в Європі одна-дві людини, які не лесбіянки. Це в дуже відкритій формі все. Я вже мовчу про футбол, там, мені здається ще більше, ніж в футзалі.

В Україні це теж є, але мені здається, тут у більш закритій формі. В Європі це все відкрито.

Глобально це не відрізняється від того, коли до тебе залицяється хлопець, просто це дівчина і все. Чоловіки є чоловіки, дівчата більш ніжні, сором'язливий», - сказала Форсюк.



