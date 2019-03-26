«Дуже глибока рана - м'ясо, кістка», - оборонець збірної України про свою травму



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Олександр Караваєв каже, що загалом усе не так страшно, як здавалося ФФУ

Олександр Караваєв визнає, що спершу сильно злякався

Оборонець збірної України з футболу Олександр Караваєв розповів про свою травму, яку він отримав у вчорашньому матчі проти збірної Люксембургу.

Гравець луганської «Зорі» зазначив, що з ним усе добре, але спочатку відчув страх, оскільки травма на коліні виявилася глибокою.

«Все добре. Пішли в підкат і вийшло так, що він мені шкіру розсік біля коліна... Спочатку був страх - дуже глибока рана. Неприємний момент: м'ясо, кістка... Відразу почав накручувати себе, кров, біль... Але потім зашили. Лікарі сказали, що потрібен час поки все затягнеться. Розсічення глибоке», - сказав Караваєв.

Нагадаємо, що в матчі проти Люксембургу Караваєв провів усього дев’ять хвилин.

Джерело: Footboom