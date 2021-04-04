Роналду забив гол і пустив сльозу: «Ювентус» не стане чемпіоном

Туринський клуб, очевидно, не зможе захистити титул найсильнішої команди Італії

Нічия в туринському дербі, мабуть, поховала шанси «Ювентуса» поборотися за чемпіонство в Італії. Відстань «Старої синьйори» від «Інтера» складає вже 12 очок. За 10 турів до фінішу відіграти їх теоретично можливо, але не реально. Усвідомлюючи це, Роналду навіть розплакався після фінального свистка «Ювентуса» й «Торіно».

Рахунок на 13-й хвилині відкрив вінгер «Ювентуса» Федеріко К'єза. Згодом 2 голи забив Антоніо Санабрія. «Юве» для перемоги потрібно було забивати двічі, проте Роналду зміг лише одного разу вразити ціль – 2:2.

Відзначимо, що завдяки втраті очок «Ювентусом» на третій сходинці опинилася «Аталанта» Руслана Малиновського. Українець провів чудовий матч проти «Удінезе», а його команда перемогла – 3:2.

Втратив очки «Мілан», який задовольнився нічиєю з «Сампдорією» – 1:1. «Інтер» переміг «Болонью» – 1:0, «Наполі» переграв «Кротоне» – 4:3, «Лаціо» – «Спецію» – 2:1, а «Рома» втратила очки в зустрічі з «Сассуоло» – 2:2.

«Інтер» має в активі 68 очок, «Мілан» – 60, «Аталанта» – 58, «Ювентус», «Наполі» – по 56, «Лаціо» – 52, «Рома» – 51.