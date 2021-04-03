  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Дніпро-1» встановив клубний рекорд. Де дивитися матчі лідерів «Динамо» й «Шахтаря»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Матчі киян в Олександрії завжди проходять напружено - «Дніпро-1» встановив клубний рекорд. Де дивитися матчі лідерів «Динамо» й «Шахтаря»
    Матчі киян в Олександрії завжди проходять напружено
    Фото dynamo.kiev.ua

    20-й тур Прем’єр-ліги стартував перемогою команди Ігора Йовічевича над «Львовом»

    З клубним рекордом завершив матч 20 туру Прем’єр-ліги «Дніпро-1». У грі проти «Львова», який минулого разу завдав поразки «Шахтарю», команда Ігора Йовичевича забила 5 м’ячів. Заради справедливості зазначимо, що гості з Галичини другий тайм грали в меншості. Проте зуміли забити гол престижу – 5:1. Раніше «Дніпро-1» з різницею в чотири голи не вигравав, як і не забивав 5 голів в одній зустрічі.

    «Дніпро-1» у весняній частині змагань не програв жодного разу. На його рахунку 5 перемог і 2 нічиї.

    Лідери, «Динамо» і «Шахтар», зіграють, відповідно, в Олександрії та Полтаві. Обидва матчі покаже телеканал «Футбол 1».

    3 квітня (субота)

    14:00. «Маріуполь» – «Інгулець», «Футбол 2»

    17:00. «Рух» – «Зоря», «Футбол 2»

    19:30. «Десна» – «Олімпік», «Футбол 2»

    4 квітня (неділя)

    14:00. «Минай» – «Колос», «Футбол 1»

    17:00. «Ворскла» – «Шахтар», «Футбол 1»

    19:30. «Олександрія» – «Динамо», «Футбол 1»

    98

    Читайте також:

      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК «Дніпро-1»
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies