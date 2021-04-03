«Дніпро-1» встановив клубний рекорд. Де дивитися матчі лідерів «Динамо» й «Шахтаря»

20-й тур Прем’єр-ліги стартував перемогою команди Ігора Йовічевича над «Львовом»

З клубним рекордом завершив матч 20 туру Прем’єр-ліги «Дніпро-1». У грі проти «Львова», який минулого разу завдав поразки «Шахтарю», команда Ігора Йовичевича забила 5 м’ячів. Заради справедливості зазначимо, що гості з Галичини другий тайм грали в меншості. Проте зуміли забити гол престижу – 5:1. Раніше «Дніпро-1» з різницею в чотири голи не вигравав, як і не забивав 5 голів в одній зустрічі.

«Дніпро-1» у весняній частині змагань не програв жодного разу. На його рахунку 5 перемог і 2 нічиї.

Лідери, «Динамо» і «Шахтар», зіграють, відповідно, в Олександрії та Полтаві. Обидва матчі покаже телеканал «Футбол 1».

3 квітня (субота)

14:00. «Маріуполь» – «Інгулець», «Футбол 2»

17:00. «Рух» – «Зоря», «Футбол 2»

19:30. «Десна» – «Олімпік», «Футбол 2»

4 квітня (неділя)

14:00. «Минай» – «Колос», «Футбол 1»

17:00. «Ворскла» – «Шахтар», «Футбол 1»

19:30. «Олександрія» – «Динамо», «Футбол 1»