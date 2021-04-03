На українського воротаря «Реала» Луніна поклали око провідні клуби Англії та Німеччини

Голкіперу національної збірної набридло гріти лаву запасних у мадридській команді

Воротар збірної України ще жодного разу не зіграв у Прімері за мадридський «Реал». Він сумлінно тренується, проте шансів, що він дебютує в цьому сезоні, практично немає. Відтак втрачає впевненість, і в національній команді вже став не другим, а третім номером на воротарській позиції.

Як пише іспанське видання Don Balon, Лунін уже попрохав керівництво «Реала», щоб по закінченню сезону його відпустили. Йому пішли на зустріч і, як повідомляється, президент «королівського клубу» Флорентіно Перес готовий вислухати пропозиції по гравцю. Інтерес до нього виявляють лондонський «Тоттенхем» і дортмундська «Боруссія».

Нагадаємо, головний тренер «вершкових» Зінедін Зідан нещодавно заявив, що готовий відпустити українця тільки за умови, що замість буде придбаний інший воротар. Голкіпери з академії довіри у фахівця не викликають.

Нещодавно Андрій Лунін одружився. На світкову церемонію він прийшов у спортивному костюмі й кросівках.



