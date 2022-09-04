Російські спортсмени скаржаться на старе екіпірування. Українка Бризгіна жорстко відповіла

Бризгіна опублікувала фото «прильоту» на стадіон і прокоментувала: «Що там з дірками на формі?»

Бризгіна опублікувала в Instagram фото із прильотом ракети на територію одного зі спорткомплексів

Російська стрибунка Марія Ласіцкене нещодавно заявила, що вона вже третій рік виступає в одній і тій же формі компанії Nike. За її словами, на екіпіруванні вже з'явилися дірки.

Російська чемпіонка висловила сподівання, що американська компанія таки згадає, що в Росії теж є спортсмени, і їм потрібне сучасне екіпірування.

У відповідь на це, українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна опублікувала у сторіс Instagram фото із прильотом російської ракети на територію одного зі спорткомплексів в Україні. У коментарі до знімку Анастасія запитала у росіянки: «Що там з дірками на формі?».

Анастасія Бризгіна відреагувала на скарги російської стрибунки на екіпірування Анастасія Бризгіна/Instagram

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк 1 вересня програла в другому раунді чемпіонату US Open представниці Білорусі Вікторії Азаренко та відмовилася потиснути руку суперниці.