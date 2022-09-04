Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російські спортсмени скаржаться на старе екіпірування. Українка Бризгіна жорстко відповіла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські спортсмени скаржаться на старе екіпірування. Українка Бризгіна жорстко відповіла
Бризгіна опублікувала фото «прильоту» на стадіон і прокоментувала: «Що там з дірками на формі?»
фото з відкритих джерел

Бризгіна опублікувала в Instagram фото із прильотом ракети на територію одного зі спорткомплексів

Російська стрибунка Марія Ласіцкене нещодавно заявила, що вона вже третій рік виступає в одній і тій же формі компанії Nike. За її словами, на екіпіруванні вже з'явилися дірки.

Російська чемпіонка висловила сподівання, що американська компанія таки згадає, що в Росії теж є спортсмени, і їм потрібне сучасне екіпірування.

У відповідь на це, українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна опублікувала у сторіс Instagram фото із прильотом російської ракети на територію одного зі спорткомплексів в Україні. У коментарі до знімку Анастасія запитала у росіянки: «Що там з дірками на формі?».

Анастасія Бризгіна відреагувала на скарги російської стрибунки на екіпірування
Анастасія Бризгіна відреагувала на скарги російської стрибунки на екіпірування
Анастасія Бризгіна/Instagram

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк 1 вересня програла в другому раунді чемпіонату US Open представниці Білорусі Вікторії Азаренко та відмовилася потиснути руку суперниці.

Читайте також: «Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію
Теги: росія спорт легка атлетика Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України з баскетболу перемогла Естонію
Україна обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022
Вчора, 21:36
Усик: «Тут багато роботи, бокс нехай трохи зачекає
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі
Вчора, 16:38
«Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію
«Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію
2 вересня, 14:51

Новини

Російські спортсмени скаржаться на старе екіпірування. Українка Бризгіна жорстко відповіла
Російські спортсмени скаржаться на старе екіпірування. Українка Бризгіна жорстко відповіла
Україна обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022
Україна обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі
Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022
Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ
100K
Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз
37K
«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)
33K
Заступник міністра повідомив про катастрофу на українсько-польському кордоні
29K
Рашисти після удару ЗСУ вперше не порахували втрати, – Арестович
20K
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
Вчора, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Вчора, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Вчора, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Вчора, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Вчора, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Вчора, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту