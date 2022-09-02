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Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу
Марта Костюк завершила свою участь у чемпіонаті US Open
фото з відкритих джерел

Костюк незадоволена тим, що білоруска не виступила більш відкрито проти російського вторгнення в Україну

Українська тенісистка Марта Костюк 1 вересня програла в другому раунді чемпіонату US Open представниці Білорусі Вікторії Азаренко та відмовилася потиснути руку суперниці.

Азаренко перемогла з рахунком 6-2, 6-3. Після матчу спортсменки обмежилися дотиком ракеток замість традиційного рукостискання. За словами 20-річної Костюк, таким чином вона висловила невдоволення тим, що білоруска не виступила більш відкрито проти російського вторгнення в Україну.

Костюк зазначила, що Азаренко особисто не говорила з нею про своє ставлення до війни. «Я вважаю, що вона могла зробити більше», – додала вона.

На думку Костюк, рукостискання не було б «правильним вчинком» у поточних обставинах.

33-річна Азаренко сказала, що не була здивована, коли Костюк простягнула їй ракетку замість руки. «Я не думаю, що варто робити з цього щось важливе. Я завжди тисну руки своїм опонентам», – прокоментувала вона.

Азаренко також заперечила, що не контактувала з Костюк, стверджуючи, що намагалася зробити це багато разів через Жіночу асоціацію тенісу. Дворазова переможниця турнірів Ґренд Слему, яка посідає місце 26-ї ракетки світу, також сказала, що «від самого початку дала зрозуміти, що намагається допомогти».

Як повідомлялося, краща тенісистка України Ангеліна Калініна більше не зіграє на Відкритому чемпіонаті США 2022 року.

Теги: Білорусь росія окупанти теніс війна Україна

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