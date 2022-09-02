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«Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію

Надія Клочко
glavcom.ua
«Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію
фото з відкритих джерел

«Крим – наш! Був, є і буде!»

Чемпіон світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) емоційно відповів на чергове запитання щодо приналежності окупованого Криму. Боксер наголосив, що Крим «був, є і буде» українським. Про це Усик заявив під час пресконференції у Києві.

Спортсмен зазначив, що журналісти спеціально провокують його подібними питаннями з 2014 року. Він звинуватив представників ЗМІ у тому, що вони намагаються набити собі рейтинги за рахунок самого боксера.

«Знаєте, що мені не подобається? Коли хочуть їсти за мій рахунок, а я відмовляюся, я не пригощаю, і вони вимагають від мене, щоб я заплатив. У 2014 році, коли Крим вже був окупований, у нас після одного з боїв пресконференція була на Подолі. Мене запитали про Крим. Я був у Криму, і за два дні до «референдуму» я принципово виїхав звідти. Але ніхто не пішов допомагати кримчанам із тієї влади, яка була на той момент. А мене почали питати за Крим та робити собі рейтинги. Крим – це тимчасово окупована територія. Але мене продовжували запитувати – мене, а не тих, хто не допоміг і це все допустив», – сказав Усик.

Боксер чітко висловив свою позицію щодо приналежності Криму – півострів є тимчасово окупованою територією України.

«Я перший раз сказав, що Крим – це тимчасово окупована територія. Але вона обов'язково повернеться і не буде тимчасово окупованою територією. Він буде, як і до 2014 року. Він – наш! Був, є і буде!» – сказав Олександр Усик.

Як відомо, Олександр Усик уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським, відповідаючи, що «Крим – це Крим» і він належить Богу.

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина заявила, що той не хотів відповідати на запитання щодо приналежності Криму через погрози.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

Теги: Олександр Усик Крим бокс

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