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Україна обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022
Збірна України з баскетболу перемогла Естонію
фото: ФБУ

Матч завершився з рахунком 74:73 на користь України

Збірна України провела другий матч на Євробаскеті-2022. У другому турі українці зустрічалися проти Естонії. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

Українці перемогли з рахунком 74:73.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Святослав Михайлюк - 18 очок, 4 підбирання, 2 передачі.

Україна розпочала виступи на чемпіонаті Європи з баскетболу із розгромної перемоги над Великою Британією. Цей результат дозволив «синьо-жовтим» очолити турнірну таблицю у групі.

Другим суперником України на Євробаскеті-2022 стала збірна Естонії. Вона розпочала турнір з поразки із різницею -21 очко проти Італії.

У груповому турнірі підопічні Айнарса Багатскіса також зіграють з Італією (5 вересня), Грецією (6 вересня) та Хорватією (8 вересня). До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів.

Нагадаємо, 2 вересня чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022. Україна виступає на чемпіонаті Європи у групі C, усі матчі якої проходять у Мілані.

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