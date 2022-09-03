Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі

Спортсмен зізнався, що відкладе бокс на найближчі кілька місяців

Український чемпіон у суперважкій вазі WBA, WBO та IBF Олександр Усик заявив, що бій за абсолютний титул у хевівейті з Тайсоном Ф'юрі неможливо провести цього року - ні восени, ні взимку. Про це Усик заявив під час пресконференції у Києві.

Як аргументи Усік навів свій стан здоров'я, я також ситуацію в Україні.

Олександр зізнався, що відкладе бокс на найближчі кілька місяців, а поєдинок із британцем відбудеться наступного року. «У грудні неможливо. По-перше, у мене є деякі старі травми, які дали про себе знати, і які потрібно залікувати. Я думаю, що відновлення мінімум пару місяців буде. А по-друге: я не хочу в грудні боксувати. Просто не хочу», – сказав Усик.

Спортсмен зазначив, що останні півроку він взагалі не вилазив із тренажерної зали.

«Місяця немає – а я в бою. Я хочу з дітьми трохи побути. Я повернувся додому, тут багато роботи, яку треба зробити. Я поїду до хлопців (на фронт), підтримати їх. Потрібно попрацювати вдома. Тут багато роботи, бокс нехай трохи зачекає», – підсумував боксер.

Як раніше повідомлялося, британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі повертається в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. Нагадаємо, Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.