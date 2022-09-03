Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі
Усик: «Тут багато роботи, бокс нехай трохи зачекає
фото скріншот відео

Спортсмен зізнався, що відкладе бокс на найближчі кілька місяців

Український чемпіон у суперважкій вазі WBA, WBO та IBF Олександр Усик заявив, що бій за абсолютний титул у хевівейті з Тайсоном Ф'юрі неможливо провести цього року - ні восени, ні взимку. Про це Усик заявив під час пресконференції у Києві.

Як аргументи Усік навів свій стан здоров'я, я також ситуацію в Україні.

Олександр зізнався, що відкладе бокс на найближчі кілька місяців, а поєдинок із британцем відбудеться наступного року. «У грудні неможливо. По-перше, у мене є деякі старі травми, які дали про себе знати, і які потрібно залікувати. Я думаю, що відновлення мінімум пару місяців буде. А по-друге: я не хочу в грудні боксувати. Просто не хочу», – сказав Усик.

Спортсмен зазначив, що останні півроку він взагалі не вилазив із тренажерної зали.

«Місяця немає – а я в бою. Я хочу з дітьми трохи побути. Я повернувся додому, тут багато роботи, яку треба зробити. Я поїду до хлопців (на фронт), підтримати їх. Потрібно попрацювати вдома. Тут багато роботи, бокс нехай трохи зачекає», – підсумував боксер.

Як раніше повідомлялося, британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі повертається в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. Нагадаємо, Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі. 

Читайте також: «Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію

 

Теги: Олександр Усик спорт бокс

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ф’юрі заявив, щоб йому дали за бій багато грошей
Ф’юрі назвав суму, яку хоче отримати за бій з Усиком
24 серпня, 02:35
У Раді пропонують присвоїти Усику звання Героя України
Депутат від «ОПЗЖ» ініціював присвоєння Усику звання «Герой України»
24 серпня, 01:18
Тайсон Ф'юрі може стати наступним суперником Усика
Промоутер Тайсона Ф'юрі висловився про бій проти Усика
23 серпня, 06:30

Новини

Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі
Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022
Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу
Перша ракетка України Калініна знялася з Відкритого чемпіонату США
Перша ракетка України Калініна знялася з Відкритого чемпіонату США
Шість українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Шість українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
142K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
81K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
12K
У Харкові прозвучали вибухи
8996
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
8044
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка (документ)
Сьогодні, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту