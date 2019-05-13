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    Росія перемогла Чехію в принциповому протистоянні на чемпіонаті світу з хокею

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    Билися чехи достойно, але переграти росіян не змогли - Росія перемогла Чехію в принциповому протистоянні на чемпіонаті світу з хокею
    Билися чехи достойно, але переграти росіян не змогли
    hokej.cz

    Загалом гра була рівною, але в атаці команда Ільї Воробйова була переконливішою

    Збірна Росії виграла третій матч на 83-му чемпіонаті світу з хокею, який триває в Словаччині.

    Після розминки у поєдинках із аутсайдерами з Норвегії та Австрії підопічні Ільї Воробйова вперше зійшлися з рівними собі. І теж перемогли, завдавши збірній Чехії першої на турнірі поразки.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    РФ — Чехія — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

    Шайби: 1:0 — Сєрґєй Андронов (Хафізуллін, Нікіта Нестеров), 13:02. 2:0 — Нікіта Гусєв (Нікіта Нестеров), 32:35. 3:0 - Нікіта Зайцев - п.в., 59:04

    Воротарі: Андрєй Васілєвскій — Бартошак

    Кидки: ? (5 + 15 + ?) - ? (8 + 8 + ?)
    Штраф: ? (0 + 2 + ?) - ? (2 + 4 + ?)

    13 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

    Росіяни повели в рахунку завдяки шайбі нападника четвертої ланки Сєрґєя Андронова. Чехи двічі грали у більшості в другому періоді, але пробити Анрєя Васілєвского не змогли, натомість пропустили випад від зв’язки Нестеров — Гусєв, після якого рахунок подвоївся.

    РФ - Чехія. Шайба авторства Нестерова - Гусєва, яка великою мірою виявилася вирішальною

    Російська команда перевагу відстояла і закріпилася в статусі лідера групи В. Матч четвертого туру команда Воробйова проведе 15 травня. Суперник — безнадійні аутсайдери з Італії, які стартових два матчі програли з загальним рахунком 0:17. Чехія 16 травня гратиме з Латвією, котра після двох турів має перемогу над Австрією і поразку від Швейцарії.

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