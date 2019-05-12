Росія у півноги обіграла Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіянин Нікіта Кучеров з двома шайбами і трьома передачами наразі є одним із найрезультативніших гравців чемпіонату Sportbox

У другому матчі поспіль головні фаворити турніру не застосовують і половини реального потенціалу

Збірна Росії легко виграла матч другого туру групового турніру на чемпіонаті світу з хокею, який стартував 10 травня у Словаччині. Як і в першому поєдинку проти норвежців, росіяни здолали австрійців не напружуючись, у півсили.





РФ — Австрія — 5 : 0 ( 1: 0 , 2 : 0 , 2:0 )

Шайби: 1:0 — Дадонов (Нікіта Гусєв, Нікіта Кучеров, - більш.), 12:15. 2:0 — Нікіта Кучеров (Нікіта Гусєв), 34:23. 3:0 — Іван Тєлєгін (Ілья Ковальчук), 34:59. 4:0 — Дадонов (Серґачов, Малкін), 40:15. 5:0 — Ілья Ковальчук (Дмітрій Орлов, Євгеній Кузнєцов), 44:06

Воротарі: Алєксандр Георгієв — Штаркбаум

Кидки: 37 (17 + 10 + 10) — 15 (5 + 6 + 4)

Штраф: 2 (0 + 2 + 0) — 8 (2 + 4 + 2)

11 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 033 глядачі



Австрійці після стартової поразки 2:5 від латвійців утвердилися в ролі аутсайдерів.

Завтра, 13 травня, о 17:15 за київським часом відбудеться матч лідерів групи В, збірних РФ і Чехії. Австрія 14 травня о 21:15 зійдеться зі Швейцарією, яка у стартовому поєдинку розтрощила Італію 9:0.