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    Росія у півноги обіграла Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Росіянин Нікіта Кучеров з двома шайбами і трьома передачами наразі є одним із найрезультативніших гравців чемпіонату - Росія у півноги обіграла Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Росіянин Нікіта Кучеров з двома шайбами і трьома передачами наразі є одним із найрезультативніших гравців чемпіонату
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    У другому матчі поспіль головні фаворити турніру не застосовують і половини реального потенціалу

    Збірна Росії легко виграла матч другого туру групового турніру на чемпіонаті світу з хокею, який стартував 10 травня у Словаччині. Як і в першому поєдинку проти норвежців, росіяни здолали австрійців не напружуючись, у півсили.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів


    РФАвстрія5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

    Шайби: 1:0Дадонов (Нікіта Гусєв, Нікіта Кучеров, - більш.), 12:15. 2:0Нікіта Кучеров (Нікіта Гусєв), 34:23. 3:0Іван Тєлєгін (Ілья Ковальчук), 34:59. 4:0Дадонов (Серґачов, Малкін), 40:15. 5:0 — Ілья Ковальчук (Дмітрій Орлов, Євгеній Кузнєцов), 44:06

    Воротарі: Алєксандр Георгієв — Штаркбаум

    Кидки: 37 (17 + 10 + 10) — 15 (5 + 6 + 4)
    Штраф: 2 (0 + 2 + 0) — 8 (2 + 4 + 2)

    11 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 033 глядачі


    Австрійці після стартової поразки 2:5 від латвійців утвердилися в ролі аутсайдерів.

    Завтра, 13 травня, о 17:15 за київським часом відбудеться матч лідерів групи В, збірних РФ і Чехії. Австрія 14 травня о 21:15 зійдеться зі Швейцарією, яка у стартовому поєдинку розтрощила Італію 9:0.

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