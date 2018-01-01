Росіян видворили зі стадіону в Пхьончхані через прапор з Леніним (фото)

Прапор вболівальники так і не віддали

Під час лижних змагань Олімпіади-2018 на трибунах стадіону в Пхьончхані у вболівальників з Росії співробітники арени спробували відібрати прапор із зображенням Володимира Леніна. Прапор вболівальники так і не віддали, через що їх видворили зі стадіону. Комуністична символіка заборонена на стадіонах в Кореї через напружені відносини з КНДР.



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Прапор вболівальники так і не віддали

Під час лижних змагань Олімпіади-2018 на трибунах стадіону в Пхьончхані у вболівальників з Росії співробітники арени спробували відібрати прапор із зображенням Володимира Леніна.

Прапор вболівальники так і не віддали, через що їх видворили зі стадіону.

Комуністична символіка заборонена на стадіонах в Кореї через напружені відносини з КНДР.

Як раніше повідомлялося, російський гірськолижник жорстко впав під час проходження траси.

Раніше повідомлялося, що російський біатлоніст у Пхьончхані втік від ЗМІ, перелізши через огорожу у мікст-зоні.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Росія не дотримується правил, тому її не допустили до Олімпіади.

Джерело: Газета.Ru