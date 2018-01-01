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    Росіян видворили зі стадіону в Пхьончхані через прапор з Леніним (фото)

    Прапор вболівальники так і не віддали
    Під час лижних змагань Олімпіади-2018 на трибунах стадіону в Пхьончхані у вболівальників з Росії співробітники арени спробували відібрати прапор із зображенням Володимира Леніна. Прапор вболівальники так і не віддали, через що їх видворили зі стадіону. Комуністична символіка заборонена на стадіонах в Кореї через напружені відносини з КНДР.
    • Сьогодні, 20:19
    • Розсилка

    Прапор вболівальники так і не віддали

    Під час лижних змагань Олімпіади-2018 на трибунах стадіону в Пхьончхані у вболівальників з Росії співробітники арени спробували відібрати прапор із зображенням Володимира Леніна.

    Прапор вболівальники так і не віддали, через що їх видворили зі стадіону.

    Комуністична символіка заборонена на стадіонах в Кореї через напружені відносини з КНДР.

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    Як раніше повідомлялося, російський гірськолижник жорстко впав під час проходження траси.

    Раніше повідомлялося, що російський біатлоніст у Пхьончхані втік від ЗМІ, перелізши через огорожу у мікст-зоні.

    Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Росія не дотримується правил, тому її не допустили до Олімпіади.

    Джерело: Газета.Ru

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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