Порошенко: Росія не дотримується правил, тому її не допустили до Олімпіади

Крім того, президент України прокоментував ситуацію з Чемпіонатом світу з футболу у Росії

Українським прихильникам футболу варто обережно підходити до рішення їхати у Росію на матчі Чемпіонату світу 2018 року. Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, передає офіційне інтернет-представництво очільника держави. «Футбольним фанатам належить самостійно прийняти рішення, чи їхати до РФ



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Петро Порошенко

Крім того, президент України прокоментував ситуацію з Чемпіонатом світу з футболу у Росії

Українським прихильникам футболу варто обережно підходити до рішення їхати у Росію на матчі Чемпіонату світу 2018 року.

Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, передає офіційне інтернет-представництво очільника держави.

«Футбольним фанатам належить самостійно прийняти рішення, чи їхати до РФ з огляду на російську агресію в Україні та Сирії», - сказав він.

«Я б дуже хотів, аби увесь світ послав спільний сигнал і навіть поза межами політичного дискурсу продемонстрував, що ми не приймаємо таку політику», - додав Порошенко.

Зокрема, він порадив поглянути на те, що відбувається навколо Олімпійських ігор у Пхьончхані.

«Росія і там не дотримується правил, тому її не допустили. Російське керівництво гадає, що може переступати через будь-які правила. І так – по всіх напрямках», - зауважив він.

Нагадаємо, Європейські антидопінгові організації обурені м’яким покаранням Росії.

Водночас, ФІФА розслідує допінгові справи двох російських футболістів.

Окрім того, МОК відмовився допустити до Олімпіади 13 виправданих росіян.

Згодом позов російських спортсменів у зв'язку з недопуском Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на Олімпійські ігри відкликаний із суду у Лозанні.