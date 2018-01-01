Російський біатлоніст у Пхьончхані втік від ЗМІ, перелізши через огорожу у мікст-зоні

Антон Бабіков уникнув спілкування із журналістами після гонки переслідування

Російський біатлоніст Антон Бабіков попросив не критикувати його за виступ на Іграх-2018 у Пхьончхані. Спортсмен опублікував відповідний пост на своїй сторінці в Instagram. «Дякую за підтримку. Коли стикаєшся з такими труднощами, залишаються тільки ті, хто справді важливий. Ми продовжуємо боротися і віримо у свою працю. Аніж писати бридкі



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Антон Бабіков. Фото ТАСС

Антон Бабіков уникнув спілкування із журналістами після гонки переслідування

Російський біатлоніст Антон Бабіков попросив не критикувати його за виступ на Іграх-2018 у Пхьончхані.

Спортсмен опублікував відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.

«Дякую за підтримку. Коли стикаєшся з такими труднощами, залишаються тільки ті, хто справді важливий. Ми продовжуємо боротися і віримо у свою працю. Аніж писати бридкі слова мені, напишіть добрі тим, кого ви любите – користі більше», - написав він.

У понеділок Бабіков фінішував 40-м у гонці переслідування. Після закінчення змагань спортсмен відмовився від спілкування з журналістами, перестрибнувши через огорожу у мікст-зоні.

Як пояснили у прес-службі Союзу біатлоністів Росії (СБР), Антон не зміг поспілкуватися з пресою через те, що йому необхідно було терміново зігріти замерзлі руки.

Після фінішу Бабіков вирішив оминути мікст-зону, у якій спортсмени спілкуються з представниками преси.

«Антон Бабіков ніколи не уникає спілкування з пресою, якщо на це немає належних причин. Колеги, які постійно працюють на біатлоні, можуть це підтвердити. Біатлоніст справді покинув мікст-зону відразу після гонки, але зробив це тому, що у нього сильно замерзли руки», - йдеться у заяві СБР.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Росія не дотримується правил, тому її не допустили до Олімпіади.

Додамо, що чоловічу гонку переслідування виграв Фуркад, українці за межами топ-30.

Джерело: ТАСС