Російський біатлоніст у Пхьончхані втік від ЗМІ, перелізши через огорожу у мікст-зоні
- Сьогодні, 12:50
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Антон Бабіков уникнув спілкування із журналістами після гонки переслідування
Російський біатлоніст Антон Бабіков попросив не критикувати його за виступ на Іграх-2018 у Пхьончхані.
Спортсмен опублікував відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.
«Дякую за підтримку. Коли стикаєшся з такими труднощами, залишаються тільки ті, хто справді важливий. Ми продовжуємо боротися і віримо у свою працю. Аніж писати бридкі слова мені, напишіть добрі тим, кого ви любите – користі більше», - написав він.
У понеділок Бабіков фінішував 40-м у гонці переслідування. Після закінчення змагань спортсмен відмовився від спілкування з журналістами, перестрибнувши через огорожу у мікст-зоні.
Як пояснили у прес-службі Союзу біатлоністів Росії (СБР), Антон не зміг поспілкуватися з пресою через те, що йому необхідно було терміново зігріти замерзлі руки.
Після фінішу Бабіков вирішив оминути мікст-зону, у якій спортсмени спілкуються з представниками преси.
«Антон Бабіков ніколи не уникає спілкування з пресою, якщо на це немає належних причин. Колеги, які постійно працюють на біатлоні, можуть це підтвердити. Біатлоніст справді покинув мікст-зону відразу після гонки, але зробив це тому, що у нього сильно замерзли руки», - йдеться у заяві СБР.
Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Росія не дотримується правил, тому її не допустили до Олімпіади.
Додамо, що чоловічу гонку переслідування виграв Фуркад, українці за межами топ-30.
Джерело: ТАСС