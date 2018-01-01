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    Російський гірськолижник жорстко впав під час проходження траси (відео)

    Після цього інциденту Павло Тріхічев був відправлений до лікарні
    Єдиний російський гірськолижник на Олімпіаді-2018 Павло Тріхічев втратив в одному з поворотів рівновагу та впав. Таким чином, 25-річний росіянин вибув з боротьби за медалі, інформує «Спорт-Экспресс». З Павла під час падіння злетіли лижі. Окрім того, його навіть не зупинила перша допоміжна сітка, якою загороджена траса. Трасу він
    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка
    Павло Тріхічев. Фото AFP
    Павло Тріхічев. Фото AFP

    Після цього інциденту Павло Тріхічев був відправлений до лікарні

    Єдиний російський гірськолижник на Олімпіаді-2018 Павло Тріхічев втратив в одному з поворотів рівновагу та впав.

    Таким чином, 25-річний росіянин вибув з боротьби за медалі, інформує «Спорт-Экспресс».

    З Павла під час падіння злетіли лижі. Окрім того, його навіть не зупинила перша допоміжна сітка, якою загороджена траса.

    Трасу він покинув сам, але накульгував.

    Пізніше Тріхічев був відправлений до лікарні.

    Нагадаємо, українець Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати у комбінації, а переміг австрієць Марсель Гіршер.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Росія Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея лижний спорт
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