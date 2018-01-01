Російський гірськолижник жорстко впав під час проходження траси (відео)

Після цього інциденту Павло Тріхічев був відправлений до лікарні

Єдиний російський гірськолижник на Олімпіаді-2018 Павло Тріхічев втратив в одному з поворотів рівновагу та впав. Таким чином, 25-річний росіянин вибув з боротьби за медалі, інформує «Спорт-Экспресс». З Павла під час падіння злетіли лижі. Окрім того, його навіть не зупинила перша допоміжна сітка, якою загороджена траса. Трасу він



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Павло Тріхічев. Фото AFP

Після цього інциденту Павло Тріхічев був відправлений до лікарні

Єдиний російський гірськолижник на Олімпіаді-2018 Павло Тріхічев втратив в одному з поворотів рівновагу та впав.

Таким чином, 25-річний росіянин вибув з боротьби за медалі, інформує «Спорт-Экспресс».

З Павла під час падіння злетіли лижі. Окрім того, його навіть не зупинила перша допоміжна сітка, якою загороджена траса.

Трасу він покинув сам, але накульгував.

Пізніше Тріхічев був відправлений до лікарні.

Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/NsXjRTcx62 — Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 лютого 2018 р.

Нагадаємо, українець Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати у комбінації, а переміг австрієць Марсель Гіршер.

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