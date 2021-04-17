Росіянка після гонгу травмувала чемпіонку світу Білодід. Українка не вийшла на фінал (відео)

Дарина Білодід є головною надією країни на Олімпіаді в Токіо

Дарина здобула перемогу в півфіналі, але через пошкодження не змогла боротися за «золото» чемпіонату Європи

Прикрої травми зазнала наймолодша чемпіонка світу в історії Дарина Білодід. У півфіналі чемпіонату Європи киянка зустрічалася з росіянкою Іриною Долговою, провела результативну атаку і виграла поєдинок. Але суперниця продовжила боротися після фінального гонгу і травмувала нашій дзюдоїстці руку.

Через пошкодження Білодід не вийшла на фінал і їй дісталася срібна нагорода.

У вирішальному поєдинку вона мала боротися з Дистрією Краснікі з Косова, яку раніше неодноразово перемагала.

Дарина у категорії до 48 кг вигравала чемпіонати світу у 2018 і 2019 роках, чемпіонати Європи 2017-го і 2019-го та Європейські ігри 2019-го. Є наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.