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    Росіянка після гонгу травмувала чемпіонку світу Білодід. Українка не вийшла на фінал (відео)

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    Дарина Білодід є головною надією країни на Олімпіаді в Токіо - Росіянка після гонгу травмувала чемпіонку світу Білодід. Українка не вийшла на фінал (відео)
    Дарина Білодід є головною надією країни на Олімпіаді в Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Дарина здобула перемогу в півфіналі, але через пошкодження не змогла боротися за «золото» чемпіонату Європи

    Прикрої травми зазнала наймолодша чемпіонка світу в історії Дарина Білодід. У півфіналі чемпіонату Європи киянка зустрічалася з росіянкою Іриною Долговою, провела результативну атаку і виграла поєдинок. Але суперниця продовжила боротися після фінального гонгу і травмувала нашій дзюдоїстці руку.

    Через пошкодження Білодід не вийшла на фінал і їй дісталася срібна нагорода.

    У вирішальному поєдинку вона мала боротися з Дистрією Краснікі з Косова, яку раніше неодноразово перемагала.

    Дарина у категорії до 48 кг вигравала чемпіонати світу у 2018 і 2019 роках, чемпіонати Європи 2017-го і 2019-го та Європейські ігри 2019-го. Є наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

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    Теги: чемпіонат Європи Дарина Білодід
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