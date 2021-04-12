Російський депутат образив українського чемпіона, який «спалив Москву»

Свищеву не сподобався допис Дмитра Чумака зі словами з пісні російського гурту «Ленінград»

Пост чемпіона Європи Дмитра Чумака зі словами з пісні Сергія Шнурова про «спалену Москву» викликав неабиякий резонанс. Російські ЗМІ навіть депутатів підключили до обговорення. Один з них, Дмитро Свищев, навіть звинуватив українця в заклику до тероризму.

«У мене дружина з України. Там живуть її родичі. Але, на жаль, в сім'ї не без виродка. Якщо ти – такий націоналіст і не любиш Росію, навіщо приїхав сюди виступати? В Україні є багато людей, які люблять свою країну, але не дозволяли собі подібні висловлювання, коли приїжджали виступати в Росію. Нехай послухає боксера Усика. Замість того, щоб радіти перемозі, займатися такими речами в соцмережах... Я вважаю, що це політичний демарш з боку українського спортсмена. Треба заборонити спортсменам займатися політикою! Закінчить зі спортом – нехай йде депутатом української Ради. Зараз він повинен виступати на благо своєї сім'ї та своєї країни, але не займатися політикою. Він що, закликає до тероризму ?! Щоб хтось спалив Москву? – заявив Свищев.

– Ми вітаємо його з перемогою, але нехай не лізе в політику. Тим більше що зараз всі прекрасно знають про загострення відносин. Йому це навіщо? Якщо ти ненавидиш Росію, навіщо ти сюди приїхав? Ти ведеш себе по-хамськи, щоб стати національним героєм у себе на Батьківщині. На Олімпіаді йому нічого не світить. Зате став борцем за справедливість на національний манер».

Збірна України виграла медальний залік на чемпіонаі Європи в Москві.