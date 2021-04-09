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    Українка рвонула штангу в Москві на третє «золото» чемпіонату Європи

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    Аліна Марущак вперше виграла чемпіонат Європи - Українка рвонула штангу в Москві на третє «золото» чемпіонату Європи
    Аліна Марущак вперше виграла чемпіонат Європи
    Фото facebook

    Аліна Марущак вперше стала переможницею континентальної першості

    Дивовижні результати показують українські спортсменки на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Слідом за Камілою Конотоп та Іриною Дехою абсолютною переможницею змагань у ваговій категорії до 81 кг стала Аліна Марущак. Вона виграла малу золоту нагороду в ривку, взяла «бронзу» в поштовху, а в сумі піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу.

    Основна боротьба точилася між Аліною й француженкою Гаель Найо-Кетчанке. Марущак виграла в суперниці 9 кг у ривку, але програла їй 4 кг в поштовху. На виході отримала суму 236 кг – на п’ять більше, ніж у суперниці.

    Аліні 24 роки, раніше вона вигравала чемпіонат України.

    В командному заліку Україні з трьома золотими і однією бронзовою нагородою йде на другому місці, поступаючись болгарам, у яких є ще два «срібла». З урахуванням «малих» медалей, тобто в окремих дисциплінах, в нашої команди 8 золотих і чотири бронзові медалі. У болгар – 8 золотих, 5 срібних і три бронзові нагороди.

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    Теги: чемпіонат Європи важка атлетика золото
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