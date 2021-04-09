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    Українка Деха познущалась над росіянками і стала чемпіонкою Європи в Москві

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    Ірина Деха є претенденткою на олімпійську медаль - Українка Деха познущалась над росіянками і стала чемпіонкою Європи в Москві
    Ірина Деха є претенденткою на олімпійську медаль
    Фото з вільних джерел

    Ірина Деха стала дворазовою чемпіонкою Європи

    Українська майстриня з важкої атлетики Ірина Деха стала дворазовою чемпіонкою Європи. У Москві, де проходять змагання, наша спортсменка у ваговій категорії до 76 кг змагалася за перше місце з двома росіянками і в кожній спробі залишала їм шанс, але піднімала ставки, замовляла нову вагу і на заздрість суперницям її брала.

    В підсумку вона виграла дві малі золоті нагороди, у поштовху (135 кг) і ривку (113 кг) і, звичайно, стала абсолютною чемпіонкою континенту, набравши в сумі 248 кг.

    Українка у вирішальній спробі обійшла двох росіянок – Яна Сотієва взяла срібло (246 кг), а Анастасія Романова – бронзу (243 кг).

    Це друга абсолютна перемога українки на турнірі. Раніше у ваговій категорії до 55 кг чемпіонкою Європи стала також харків’нка Каміла Конотоп.

    2016 року Деха стала чемпіонкою Європи в хорватському Спліті.

    Поточний результат на 1 кг кращий, ніж Ірина показала на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, де вона посіла четверте місце.

    Примітно, що того ж року вона змагалася по юніорам і показувала навіть результат у 260 кг. З таким показником, якщо б усе склалося, в Бразилії вона була б другою.

    Змагання в Москві є передолімпійськими. Набрані тут очки йдуть у загальний залік відбору до Ігор у Токіо.

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    Теги: чемпіонат Європи важка атлетика Ірина Деха
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