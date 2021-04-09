Українка Деха познущалась над росіянками і стала чемпіонкою Європи в Москві

Ірина Деха стала дворазовою чемпіонкою Європи

Українська майстриня з важкої атлетики Ірина Деха стала дворазовою чемпіонкою Європи. У Москві, де проходять змагання, наша спортсменка у ваговій категорії до 76 кг змагалася за перше місце з двома росіянками і в кожній спробі залишала їм шанс, але піднімала ставки, замовляла нову вагу і на заздрість суперницям її брала.

В підсумку вона виграла дві малі золоті нагороди, у поштовху (135 кг) і ривку (113 кг) і, звичайно, стала абсолютною чемпіонкою континенту, набравши в сумі 248 кг.

Українка у вирішальній спробі обійшла двох росіянок – Яна Сотієва взяла срібло (246 кг), а Анастасія Романова – бронзу (243 кг).

Це друга абсолютна перемога українки на турнірі. Раніше у ваговій категорії до 55 кг чемпіонкою Європи стала також харків’нка Каміла Конотоп.

2016 року Деха стала чемпіонкою Європи в хорватському Спліті.

Поточний результат на 1 кг кращий, ніж Ірина показала на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, де вона посіла четверте місце.

Примітно, що того ж року вона змагалася по юніорам і показувала навіть результат у 260 кг. З таким показником, якщо б усе склалося, в Бразилії вона була б другою.

Змагання в Москві є передолімпійськими. Набрані тут очки йдуть у загальний залік відбору до Ігор у Токіо.