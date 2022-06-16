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    Новини

    Російські клуби вилетіли з європейського баскетболу: їх замінять українці

    Московський ЦСКА як і інші російські баскетбольні клуби Росії, у наступному сезоні зможе побачити міжнародні турніри лише по телевізору - Російські клуби вилетіли з європейського баскетболу: їх замінять українці
    Московський ЦСКА як і інші російські баскетбольні клуби Росії, у наступному сезоні зможе побачити міжнародні турніри лише по телевізору
    фото: Telegram ПБК ЦСКА

    Український баскетбольний клуб наступного сезону гратиме у країнах Балтії

    Клуби-акціонери баскетбольної Євроліги ухвалили рішення про дискваліфікацію усіх російських клубів із обох міжнародних турнірів, які проводить організація – власне Євроліги та Єврокубку. Про це повідомила пресслужба Євроліги.

    Причиною дискваліфікації стали «події, що випливають із війни, яка триває в Україні». Зокрема, Євроліга наголосила на проблемах із транспортною логістикою та візами для громадян Росії.

    Дискваліфікація триватиме протягом наступного євросезону 2022/23.

    Крім того, баскетбольна Євроліга врахувала рішення своїх гандбольних та футбольних колег, які раніше ухвалили подібні рішення. «Захист чесності змагань та безпеки учасників є першочерговим пріоритетом», – говориться у повідомленні Євроліги.

    У другому за значенням турнірі, Єврокубку, російського представника замінить найкраща баскетбольна команда, «Прометей» із смт Слобожанське, що на Дніпропетровщині. Інформацію про це опублікувало видання «Трибуна».

    «Прометей» уже відправив заявку на участь у турнірі і був включений до складу учасників Єврокубку.

    Крім того, через війну, яка триває в Україні, український клуб протягом усього наступного сезону гратиме за кордоном, у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

    Нагадаємо, що у березні Євроліга відсторонила російські клуби від участі у сезоні-2021/22, скасувавши усі поєдинки, які росіяни не дограли у міжнародних турнірах.

    Теги: росія санкції війна баскетбол
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    Російські клуби вилетіли з європейського баскетболу: їх замінять українці