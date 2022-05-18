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    Міжнародна федерація баскетболу вигнала Росію і Білорусь з усіх змагань

    Міжнародна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ&nbsp; - Міжнародна федерація баскетболу вигнала Росію і Білорусь з усіх змагань
    Міжнародна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ 
    фото з відкритих джерел

    ФІБА заборонила Росії та Білорусі проводити змагання під егідою федерації

    Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) виключила Росію та Білорусь із найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляється на офіційнийному сайті ФІБА.

    Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації та зняла російські та білоруські команди з низки змагань.

    Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонені від:

    • кваліфікації до чемпіонату світу-2023 серед чоловіків;
    • жіночого ЧС-2022 у категорії U-17;
    • жіночого Мундіалю-2022.

    Крім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3.

    Окремо Міжнародна федерація баскетболу запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікується в найближчі дні.

    Як повідомлялося, Росію і Білорусь можуть позбавити членства в Міжнародному паралімпійському комітеті через війну в Україні.

    Російський футбол отримав повну заборону на міжнародну діяльність на території Європи.

    29 квітня Міжнародна федерація університетського спорту відібрала у Росії студентський аналог Олімпійських ігор, Універсіаду-2023, яка уже була запланована до проведення у російському Єкатеринбурзі.

    До слова, понад 50 Національних олімпійських комітетів і міжнародних федерацій звернулися до Міжнародного олімпійського комітету, щоб запропонувати свою допомогу українським спортсменам.

    Теги: росія окупанти війна Україна баскетбол окупація #stoprussia
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    Міжнародна федерація баскетболу вигнала Росію і Білорусь з усіх змагань