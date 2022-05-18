Міжнародна федерація баскетболу вигнала Росію і Білорусь з усіх змагань

ФІБА заборонила Росії та Білорусі проводити змагання під егідою федерації

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) виключила Росію та Білорусь із найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляється на офіційнийному сайті ФІБА.

Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації та зняла російські та білоруські команди з низки змагань.

Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонені від:

кваліфікації до чемпіонату світу-2023 серед чоловіків;

жіночого ЧС-2022 у категорії U-17;

жіночого Мундіалю-2022.

Крім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3.

Окремо Міжнародна федерація баскетболу запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікується в найближчі дні.

Як повідомлялося, Росію і Білорусь можуть позбавити членства в Міжнародному паралімпійському комітеті через війну в Україні.

Російський футбол отримав повну заборону на міжнародну діяльність на території Європи.

29 квітня Міжнародна федерація університетського спорту відібрала у Росії студентський аналог Олімпійських ігор, Універсіаду-2023, яка уже була запланована до проведення у російському Єкатеринбурзі.

До слова, понад 50 Національних олімпійських комітетів і міжнародних федерацій звернулися до Міжнародного олімпійського комітету, щоб запропонувати свою допомогу українським спортсменам.