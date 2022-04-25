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    Думки вголос

    Скільки можна жаліти російських спортсменів?

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Стів Саймон працює на російську пропаганду? - Скільки можна жаліти російських спортсменів?
    Стів Саймон працює на російську пропаганду?
    фото: supersport.com

    Мирне небо над головою дає ілюзію світовим функціонерам, що «не все так однозначно»

    Знайомтеся, це голова Жіночої тенісної асоціації Стів Саймон.

    Прямо зараз він погрожує «сильними наслідками» організаторам Вімблдону та британському тенісному органу за те, що вони заборонили гравцям із Росії та Білорусі брати участь у турнірах.

    Мирне небо над Саймоном змусило його думати, що це дискримінація російських та білоруських гравців

    ***

    Дехто, прокидаючись зранку в своїй квартирі, приймаючи душ та випиваючи чашку запашної кави в домашньому халаті і тапцях, думає, що доля решти світу, то його не стосується

    Це там десь за тисячі кілометрів орки вбивають двомісячну дитину

    Це там, в якійсь Україні годинами на очах у дітей орки гвалтують жінок

    Це десь там десятки братських могилих. Розстріли. Катування. Блокади.

    Там. Але не у Саймана.

    У нього апельсиновий фреш, ранкова газета та обід з друзями у елітному ресторані.

    «На не соромно», – кричить єдиним голосом російський народ

    «Ви праві, вам немає за що соромитися», – відповідають подібними вчинками та заявами росіянам такі як Саймон

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти теніс санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Скільки можна жаліти російських спортсменів?