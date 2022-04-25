Скільки можна жаліти російських спортсменів?

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Мирне небо над головою дає ілюзію світовим функціонерам, що «не все так однозначно»

Знайомтеся, це голова Жіночої тенісної асоціації Стів Саймон.

Прямо зараз він погрожує «сильними наслідками» організаторам Вімблдону та британському тенісному органу за те, що вони заборонили гравцям із Росії та Білорусі брати участь у турнірах.

Мирне небо над Саймоном змусило його думати, що це дискримінація російських та білоруських гравців

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Дехто, прокидаючись зранку в своїй квартирі, приймаючи душ та випиваючи чашку запашної кави в домашньому халаті і тапцях, думає, що доля решти світу, то його не стосується

Це там десь за тисячі кілометрів орки вбивають двомісячну дитину

Це там, в якійсь Україні годинами на очах у дітей орки гвалтують жінок

Це десь там десятки братських могилих. Розстріли. Катування. Блокади.

Там. Але не у Саймана.

У нього апельсиновий фреш, ранкова газета та обід з друзями у елітному ресторані.

«На не соромно», – кричить єдиним голосом російський народ

«Ви праві, вам немає за що соромитися», – відповідають подібними вчинками та заявами росіянам такі як Саймон

Джерело: блог Агії Загребельської

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