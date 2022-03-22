Президент Євроліги запропонував дискваліфікувати російські клуби

Наразі російські команди Європейського баскетбольного турніру просто відсторонені від змагань

Президент та головний виконавчий директор баскетбольної Євроліги Жорді Бертомеу офіційно запропонував зняти російські команди з сезону Євроліги-2021/22, – повідомляє Sport.ua.

Бертомеу звернувся до акціонерів Європейського баскетбольного турніру із пропозицією схвалити вихід російських клубів і не включати їх до підсумкової турнірної таблиці Євроліги. Тринадцять акціонерів баскетбольної організації мають проголосувати до полудня вівторка. Очікується, що вони ухвалять цю пропозицію.

Євроліга ухвалила рішення про дискваліфікацію трьох російських клубів – ЦСКА (Москва), «Зеніт» (Санкт-Петербург) та УНІКС (Казань) на зборах акціонерів 28 лютого. Усі акціонери погодилися уточнити своє рішення до 22 березня.

Нагадаємо, що баскетбольний клуб «Тернопіль», який входить до складу Суперліги, активно долучився до боротьби проти загарбників. На базі клубу української Федерації баскетболу засновано благодійний клуб, який допомагає захисникам України. Зокрема, 16-му окремому стрілецькому батальйону ЗСУ передано раціі, медикаменти, генератор, ліхтарі, а також бензопили, лопати та сокири.

Легендарний український баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко організував у Києві загін тероборони.