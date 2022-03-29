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    Росію і Білорусь офіційно вигнали з Міжнародного союзу біатлоністів

    Росію та Білорусь офіційно вигнали із Міжнародного союзу біатлоністів - Росію і Білорусь офіційно вигнали з Міжнародного союзу біатлоністів
    Росію та Білорусь офіційно вигнали із Міжнародного союзу біатлоністів
    фото: Український біатлон

    Біатлоністи країни-агресора та її міньйона не зможуть брати участь у офіційних світових змаганнях

    Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів офіційно призупинив членство в союзі національних федерацій Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба біатлонного союзу.

    Причиною такого рішення виконавчий комітет назвав те, що обидві федерації порушили гуманітарні зобов’язання членів Міжнародного союзу, виписані у його Конституції.

    «Ці порушення з боку Росії та Білорусі погіршують репутацію Союзу та біатлону в цілому, а їх активне членство підірве зусилля Міжнародного біатлонного союзу та його членів із довірою просувати наші конституційні принципи та цілі», – вирішив виконавчий комітет.

    Крім того, Міжнародний союз біатлоністів звернув увагу на те, що військове вторгнення Росії в Україну припинило діяльність Української федерації біатлону. І, зазначається у рішенні комітету Союзу, було б несправедливо, якби національні федерації країн-агресорів продовжили користуватися усіма правами на членство в Союзі у ситуації, коли їхні країни порушили права спортсменів з України.

    Рішення виконавчого комітету – якщо воно не буде скасоване раніше – розгляне Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів, який пройде 15-19 вересня.

    «Виконавчий комітет буде дуже уважно стежити за розвитком цієї ситуації та переглядатиме це рішення у разі зміни обставин»,в – йдеться у рішенні щодо заборони Росії та Білорусі брати участь у офіційних біатлонних змаганнях в світі.

    Нагадаємо, що ще 18 березня Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів ухвалив рішення розпочати процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі через військову агресію проти України.

    Крім того, країну-агресор уже виключили з Євротуру з хокею.

    Також Міжнародна шахова федерація відсторонила збірні Росії та Білорусі від турнірів.

    Теги: Білорусь росія біатлон війна Україна окупація #stoprussia
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    Росію і Білорусь офіційно вигнали з Міжнародного союзу біатлоністів