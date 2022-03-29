Росію і Білорусь офіційно вигнали з Міжнародного союзу біатлоністів

Біатлоністи країни-агресора та її міньйона не зможуть брати участь у офіційних світових змаганнях

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів офіційно призупинив членство в союзі національних федерацій Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба біатлонного союзу.

Причиною такого рішення виконавчий комітет назвав те, що обидві федерації порушили гуманітарні зобов’язання членів Міжнародного союзу, виписані у його Конституції.

«Ці порушення з боку Росії та Білорусі погіршують репутацію Союзу та біатлону в цілому, а їх активне членство підірве зусилля Міжнародного біатлонного союзу та його членів із довірою просувати наші конституційні принципи та цілі», – вирішив виконавчий комітет.

Крім того, Міжнародний союз біатлоністів звернув увагу на те, що військове вторгнення Росії в Україну припинило діяльність Української федерації біатлону. І, зазначається у рішенні комітету Союзу, було б несправедливо, якби національні федерації країн-агресорів продовжили користуватися усіма правами на членство в Союзі у ситуації, коли їхні країни порушили права спортсменів з України.

Рішення виконавчого комітету – якщо воно не буде скасоване раніше – розгляне Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів, який пройде 15-19 вересня.

«Виконавчий комітет буде дуже уважно стежити за розвитком цієї ситуації та переглядатиме це рішення у разі зміни обставин»,в – йдеться у рішенні щодо заборони Росії та Білорусі брати участь у офіційних біатлонних змаганнях в світі.

Нагадаємо, що ще 18 березня Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів ухвалив рішення розпочати процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі через військову агресію проти України.

Крім того, країну-агресор уже виключили з Євротуру з хокею.

Також Міжнародна шахова федерація відсторонила збірні Росії та Білорусі від турнірів.