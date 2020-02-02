Російський боксер-олімпієць під час перевірки документів зламав ніс поліцейському



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Замість збору в Кисловодську тепер на Георгія Кушіташвілі очікують нові друзі Youtube

Завтра Георгій Кушіташвілі повинен був летіти на збори до Кисловодська, де мав розпочинати підготовку до літньої Олімпіади в Токіо

Чергова яскрава подія трапилася в російському спорті.

Чемпіон Росії з боксу 2018 року в напівважкій вазі (до 81 кг) Георгій Кушіташвілі зіткнувся з серйозними проблемами з законом.

Спортсмена разом із другом Овіком Оґаннісяном зупинили сьогодні вночі, 2 лютого, в центрі Москви, щоб перевірити документи. Боксери показувати паспорти не захотіли і, вступивши в конфлікт з представниками правоохоронних органів, зламали одному з них ніс.

Після цього спортсмени спробували втекти, але їх затримали. Під час обшуку у Кушіташвілі знайшли згорток з 0,61 грама кокаїну, а у Овіка – посвідчення інструктора підготовки в Центральному спортивному клубі армії.

Георгій Кушіташвілі завтра повинен був летіти на збори до Кисловодська, де мав розпочинати підготовку до літньої Олімпіади в Токіо. Боксера затримали на 48 годин, йому пред'явлені звинувачення за статтями 318 (насильство на адресу правоохоронців) і 228 (придбання та зберігання наркотичних речовин). Оґаннісяна відпустили.

Зауважимо, що спортсмен свою вину заперечує, стверджуючи, що гвардійця не бив.

Суд по запобіжний захід Кушіташвілі відбудеться вже завтра.

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