  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російський боксер-олімпієць під час перевірки документів зламав ніс поліцейському

    • Розсилка
    Замість збору в Кисловодську тепер на Георгія Кушіташвілі очікують нові друзі - Російський боксер-олімпієць під час перевірки документів зламав ніс поліцейському
    Замість збору в Кисловодську тепер на Георгія Кушіташвілі очікують нові друзі
    Youtube

    Завтра Георгій Кушіташвілі повинен був летіти на збори до Кисловодська, де мав розпочинати підготовку до літньої Олімпіади в Токіо

    Чергова яскрава подія трапилася в російському спорті.

    Чемпіон Росії з боксу 2018 року в напівважкій вазі (до 81 кг) Георгій Кушіташвілі зіткнувся з серйозними проблемами з законом.

    Спортсмена разом із другом Овіком Оґаннісяном зупинили сьогодні вночі, 2 лютого, в центрі Москви, щоб перевірити документи. Боксери показувати паспорти не захотіли і, вступивши в конфлікт з представниками правоохоронних органів, зламали одному з них ніс.

    Після цього спортсмени спробували втекти, але їх затримали. Під час обшуку у Кушіташвілі знайшли згорток з 0,61 грама кокаїну, а у Овіка – посвідчення інструктора підготовки в Центральному спортивному клубі армії.

    Георгій Кушіташвілі завтра повинен був летіти на збори до Кисловодська, де мав розпочинати підготовку до літньої Олімпіади в Токіо. Боксера затримали на 48 годин, йому пред'явлені звинувачення за статтями 318 (насильство на адресу правоохоронців) і 228 (придбання та зберігання наркотичних речовин). Оґаннісяна відпустили.

    Зауважимо, що спортсмен свою вину заперечує, стверджуючи, що гвардійця не бив.

    Суд по запобіжний захід Кушіташвілі відбудеться вже завтра.

    Читайте також: Черговий український боксер погорів на любові до Москви
    суд бокс Георгій Кушіташвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ