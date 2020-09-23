«Шахтар» у меншості втратив очки у грі з «Рухом»



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Тете грає на грані фолу Світлина - сайт Шахтаря

Гра у більшості не принесла перемогу новачку Української Прем’єр-ліги

Донецький «Шахтар» на «Арена Львів» зіграв внічию 1:1 у грі у меншості проти новачка Прем’єр-ліги «Руха».

«Рух» - «Шахтар» - 1:1

Голи: 1:0 – Степаненко (автогол, 47) 1:1 – Марлос (67).

«Рух»: Бандура, Гліха, Дуц, Парамонов, Копина, Климчук (Бойчук, 66), Мисик (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брікнер (Заставний, 72), Мартинюк, Кухаревич (Кондраков, 59).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрік (Коваленко, 79), Маркос Антоніо (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 86).

Вже на дебютній хвилині зустрічі Тайсон на своїй половині перехопив м’яч та втік в контратаку, віддавши точну передачу на Тете, але воротар «Руху» вийшов на випередження і вибив сферу прямо на Тайсона. Бразилець завдав піжонського удару і м’яч пролетів повз воріт.

На 11 хвилині Тете із комфортної позиції пробив низом у ближню стійку воріт. У відповідь львівський колектив міг вийти вперед, але Мисик не поцілив у площину воріт при виході із воротарем Трубіним. На 40 хвилині Жуніор Мораес втратив свою нагоду.

Початок другої половини став для «Шахтаря» негативним. На 47 хвилині після прострілу гравця «Руху» Тарас Степаненко зрізав м’яч у власні ворота. Далі центральний захисник «Шахтаря» Валерій Бондарь отримав вилучення через небезпечний підкат на чужій половині.

Попри гру у меншості «гірники» відігралися. На 67 хвилині геніальна передача Тайсона вивела Марлоса на побачення з кіпером і той переграв стража воріт – 1:1.

Усі спроби «гірників» були невдалими, а Кондраков міг принести «Руху» виграш, але не поцілив у рамку воріт ударом з гострого кута.

У турнірній таблиці «Шахтар» набрав п’ять очок і йде в середині чемпіонату. «Рух» набрав перший бал.