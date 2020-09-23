Три віцепрезиденти УАФ інфікувалися коронавірусом



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Вірус поширився в Українськe асоціацію футболу

За інформацією видання Sport Arena, три перших віцепрезиденти Української асоціації футболу заразилися коронавірусом.

Серед інфікованих опинилися: Олег Протасов, Алан Плієв і Вадим Костюченко.

Примітно, що тільки в березні від Covid-19 вилікувався діючий президент організації Андрій Павелко.

Зауважимо, у новому сезоні української футбольної Favbet Ліги матчі вже двічі відкладалися через спалахи інфекції Covid-19 в клубах. Другий такий матч - другого туру між «Рухом» і «Шахтарем» - буде зіграний сьогодні о 19:00.

Довідка: Протасов є другим найкращим бомбардиром у історії команди СРСР після Олега Блохіна. За збірну Радянського Союзу провів 68 ігор, забив 29 м'ячів. Ставав володарем «Срібної бутси» 1985 року, найкращим футболістом СРСР 1987 року і віце-чемпіон Європи 1988.

Більшу частину тренерської кар’єри він провів у Греції: тренував «Олімпіакос», «Іракліс» та «Аріс». Також був наставником «Дніпра», румунської «Стяуа», кіпрського «АЕЛу», російської «Кубані і «Ростову», казахської «Астани», мінського «Динамо» та румунської «Астри».

Джерело: Sportarena.com