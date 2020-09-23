Роналду та Мессі не потрапили до претендентів на звання найкращого гравця року від УЄФА



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Трійка претендентів від УЄФА Twitter UEFA #SuperCup

Претендентів залишилося троє

УЄФА оголосив фінальну трійку номінантів на звання найкращого футболіста сезону 2019-20 років.

На нагороду найкращому футболістові сезону 2019/20 за версією УЄФА претендують Кевін де Брюйне, Роберт Левандовскі і Мануель Нойєр.

До трійки не зуміли пробитися такі імениті футболісти, як Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Неймар, Кіліан Мбаппе.

Серед трійки претендентів Де Брюйне став найкращим асистентом Європи минулого сезону. У чемпіонаті Англії до 13 голів він додав 20 результативних передач.

У 47 матчах сезону Левандовскі забив 55 м'ячів і допоміг «Баварії» зробити «золотий хет-трик». Став найкращим снайпером Ліги чемпіонів з 15 точними ударами.

Натомість по ходу сезону, в якому «Баварія» виграла всі три можливих трофея, Нойер пропустив лише один матч. У Лізі чемпіонів шість разів зіграв на нуль.

Також додамо, найкращий футболіст і найкраща футболістка минулого сезону, а також володарі індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів УЄФА-2019/20 будуть оголошені під час жеребкування групового етапу в Ньоні першого жовтня. Найкращий гравець Ліги Європи-2019/20 буде названий на наступний день.

Джерело: УЄФА