  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Роналду та Мессі не потрапили до претендентів на звання найкращого гравця року від УЄФА

    • Розсилка
    Трійка претендентів від УЄФА - Роналду та Мессі не потрапили до претендентів на звання найкращого гравця року від УЄФА
    Трійка претендентів від УЄФА
    Twitter UEFA #SuperCup

    Претендентів залишилося троє

    УЄФА оголосив фінальну трійку номінантів на звання найкращого футболіста сезону 2019-20 років.

    На нагороду найкращому футболістові сезону 2019/20 за версією УЄФА претендують Кевін де Брюйне, Роберт Левандовскі і Мануель Нойєр.

    До трійки не зуміли пробитися такі імениті футболісти, як Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Неймар, Кіліан Мбаппе.

    Серед трійки претендентів Де Брюйне став найкращим асистентом Європи минулого сезону. У чемпіонаті Англії до 13 голів він додав 20 результативних передач.

    У 47 матчах сезону Левандовскі забив 55 м'ячів і допоміг «Баварії» зробити «золотий хет-трик». Став найкращим снайпером Ліги чемпіонів з 15 точними ударами.

    Натомість по ходу сезону, в якому «Баварія» виграла всі три можливих трофея, Нойер пропустив лише один матч. У Лізі чемпіонів шість разів зіграв на нуль.

    Також додамо, найкращий футболіст і найкраща футболістка минулого сезону, а також володарі індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів УЄФА-2019/20 будуть оголошені під час жеребкування групового етапу в Ньоні першого жовтня. Найкращий гравець Ліги Європи-2019/20 буде названий на наступний день.

    Читайте також: Не було рівних. Ярмоленко отримав найвищу оцінку за матч Кубка англійської ліги

    Джерело: УЄФА

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Кевін Де Брюйне Кіліан Мбаппе Мануель Нойєр Роберт Левандовскі Неймар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies