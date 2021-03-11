Сабо розповів про везіння Луческу й недоліки Циганкова

Знаменитий динамівець про очікування від гри «Динамо» в Лізі Європи

НСК «Олимпійський» сьогодні, 11 березня, прийме перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Вільярреал». Про очікування від гри розповів колишній тренер киян Йожеф Сабо.

«Я все життя думав, що мій друг Валерій Васильович Лобановський везунчик. Але такого фартового тренера як Луческу я не бачив. Великий Фергюсон, коли вигравав Лігу Чемпіонів 1999 року сказав, що недостатньо бути великим тренером, має бути й везіння. У Луческу дуже багато везіння, – сказав Сабо «Футбол 1». – «Вільярреал» – це велика команда, там вправні футболісти. Вони зараз на сьомому місці в чемпіонаті – це непоганий результат. Киянам буде важко.

Я зараз не бачу, щоб Циганков був провідним гравцем в «Динамо». Лідер – це той, який тягне команду за собою, весь час в атаці, весь час створює моменти. Зараз ключовий гравець – це Віталій Буяльський. Він завжди на вістрі, грає небезпечно. Якщо Циганков не зможе вийти з-за травми то, швидше за все, вийде Родрігес. Він багато рухається, активний, але не все у нього виходить. Проте він може повести партнерів за собою».

Матч «Динамо» – «Реал» розпочнеться о 19:55 за київським часом.

Читайте також: