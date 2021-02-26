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    «Бажаю зустрітися у фіналі»: Зеленський привітав «Шахтар» і «Динамо» з перемогами

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    Володимир Зеленський привітав &laquo;Шахтар&raquo; і &laquo;Динамо&raquo; з перемогами - «Бажаю зустрітися у фіналі»: Зеленський привітав «Шахтар» і «Динамо» з перемогами
    Володимир Зеленський привітав «Шахтар» і «Динамо» з перемогами

    «Шахтар» і київське «Динамо»з однаковим рахунком 1:0 відповідно обіграли ізраїльський «Маккабі« з Тель-Авіва і бельгійський «Брюгге»

    Президент України Володимир Зеленський привітав українські клуби з виходом до 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Донецький «Шахтар» і київське «Динамо»з однаковим рахунком 1:0 відповідно обіграли ізраїльський «Маккабі« з Тель-Авіва і бельгійський «Брюгге».

    «Щиро вітаю київське «Динамо« та донецький «Шахтар» з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі!»- написав глава держави у Facebook.

    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 26 лютого о 14:00, а матчі - 11-го і 18 березня.

    Фінальний матч турніру заплановано на 26 травня на стадіоні «Енергія-Гданськ» (Польща).

    Раніше донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві виграв у ізраїльського «Маккабі» з рахунком 1:0.

    «Шахтар», у свою чергу, в першому поєдинку обіграв в Ізраїлі «Маккабі» з рахунком 0:2.

    Таким чином команда вирвалась до 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Теги: жеребкування Володимир Зеленський Facebook президент
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