Санкції проти Медведчука: ультрас «Динамо» звернулися з порадою до Григорія Суркіса

Сстарший з братів Суркісів Григорій та Віктор Медведчук є давніми друзями, а також нардепами від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя»

Фанати не оминули увагою санкції проти близького соратника братів Суркісів Віктора Медведчука

Ультрас київського «Динамо» відреагували на запровадження санкцій проти проросійського нардепа та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

«Медведчук – на вихід, Г. Суркісу приготуватися», – саме такий банер вивісили фанати під час поєдинку 15-го туру Прем'єр-ліги між «Динамо» та «Десною».

Також у своїй заяві ультрас зазначили, що про неприпустимість використання «Динамо» у політичних іграх вони вказували багато разів, але завдяки Григорію Суркісу клуб стає пристанищем для колаборантів.

Варто зазначити, що старший з братів Суркісів Григорій та Віктор Медведчук є давніми друзями, а також нардепами від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя».

Нагадаємо, за результатом засідання Ради національної безпеки і оборони 19 лютого санкції було накладено на 19 юридичних і вісім фізичних осіб.

Зокрема, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.

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