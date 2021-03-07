«Динамо» здобуло у чемпіонаті країни другу поспіль розгромну перемогу

Лідер чемпіонату України доволі легко здолав «Минай»

Київське «Динамо» в бойовому настрої підходить до матчу з «Вільярреалом» в 1/8 фіналу Ліги Європи. На внутрішній арені команда Мірчи Луческу досягла третьої перемоги поспіль і другу – з великим рахунком. Після чотирьох м’ячів у ворота «Львова» столичні футболісти в 17 турі Прем’єр-ліги забили ще три голи «Минаю».

Кияни швидко захопили ініціативу і мали відкривати рахунок вже на початку зустрічі. М’яч після передачі з флангу від Віталія Миколенка знайшов у штрафному майданчику руку захисника гостей Василя Пиняшко, проте арбітр Катерина Монзуль не наважилася призначити 11-метровий. Згодом чудові моменти для взяття воріт втратили Микола Шапаренко, Артем Беседін та Віталій Буяльський.

Голи полетіли в сітку воріт «Минаю» після перерви. Невідпорні удари з-за меж воротарського майданчика завдали Сергій Сидорчук та Карлос де Пена. А під завісу матчу рефері призначив пенальті за фол проти Володимира Шепелєва, який реалізував Жерсон Родрігес. Підсумок – 3:0.

Напередодні, нагадаємо, переслідувач киян донецький «Шахтар» переграв земляків з «Олімпіка» – 1:0. «Динамо» продовжує тримати «гірників» у турнірній таблиці на відстані чотирьох очок.

«В першому таймі ми діяли повільно, – сказав після гри головний тренер киян Мірча Луческу. – При цьому створили кілька слушних нагод для взяття воріт. Суперник вперше перейшов середню лінію поля ближче до перерви. Проте «Минай» добре захищався. Коли ж забили гол, у нас з’явилися вільні зони в атаці. Могли виграти й з більшим рахунком».

Наступний матч столична команда проведе в четвер, 11 березня, проти іспанського «Вільярреала». Початок зустрічі на НСК «Олімпійський» – о 19:55.