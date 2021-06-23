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    Сценарій для України на Євро. Іспанці б’ють словаків, шведи – Польщу

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    Сценарій для України на Євро. Іспанці б’ють словаків, шведи – Польщу

    В матчах групи Е завершилися перші тайми. Нас рахунок влаштовує

    В групі Е, де грають два конкурента збірної України за вихід до 1/8 фіналу Євро-2020, після перших таймів все йде пор сценарію, який влаштовує українську команду. В Севільї Іспанія переграє Словаччину, а Швеція долає опір Польщі. На даний момент, якщо рахунок не зміниться, шведи залишаться на першому місці, Іспанія підніметься на другу, в Словаччини залишиться три очки, але вони матимуть гірші за Україну додаткові показники, в Польще - одне очко.

    За збірну Іспанії забивав Дубравка, котрий зрізав м'ячь у власні ворота на 30-й хвилині, та Ляпорт у доданий арбітром до першого тайму час.

    В матчі Швеція - Польща вже на другій хвилині відзначився Форсберг.

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    Ураїнській команді потрібно, щоб Іспанія перемогла, а Швеція не поступилася. Скандинавам варто попітніти, адже, якщо вони збережуть першу сходинку, то в 1/4 фіналу гратимуть з Україною.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Сценарій для України на Євро. Іспанці б’ють словаків, шведи – Польщу