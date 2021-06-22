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    «Одна команда – одне життя». Тенісист Стаховський прокоментував поразку збірної України

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    «Одна команда – одне життя». Тенісист Стаховський прокоментував поразку збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка зберігає шанси на вихід до 1/8 фіналу Євро-2020

    Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував поразку збірної України з футболу в матчі третього туру чемпіонату Європи з Австрією (0:1). Підопічні Андрія Шевченка завершили груповий етап на третьому місці, набравши 3 очки.

    «В першу чергу хочу подякувати нашій збірній за шалені емоції, які вона мені подарувала і ще подарує. У спорті буває по-різному, тому я їх розумію. Я з ними. Одна команда – одна життя», – сказав Стаховський на відео, опублікованому в його «інстаграмі».

    Збірна України може вийти до плей-офф вже сьогодні, якщо Хорватія і Шотландія зіграють унічию. Є й інші варіанти.

    Сергій Стаховський є переможцем чотирьох турнірів ATP в одиночному розряді, фіналістом юніорського Відкритого чемпіонату США 2004 року.

    Тим часом Мірча Луческу розкритикував українську збірну за гру з Австрією.

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    Теги: США Сергій Стаховський Збірна України
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    «Одна команда – одне життя». Тенісист Стаховський прокоментував поразку збірної України