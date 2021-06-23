Росію на футбольному полі повернули до реальності

З футбольної точки зору, Росія сьогодні – команда третього ряду

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Прошлый матч сборной России (с финнами) я смотрел в баре, среди болельщиков. Свидетельствую: путь от «Дзюба – лучший» до «Дзюба – ленивая козлина» умещается в полчаса и кружку пива. Умеренность – не русская добродетель: наше сердце не ведает середины...

Но это полбеды: хуже, что наш мозг, кажется, довольно мало приспособлен к адекватному восприятию реальности. Он мало приспособлен к нему вообще, просто на футбольном примере это гораздо очевиднее…

Откуда, например, взялись наши представления о силе нашей сборной? Мы возвели в культ ногу Акинфеева, мгновенно забыв, что делал с нашей командой Уругвай, как мучалась она два часа на своей половине поля против очень средних испанцев… Потом нас выносили и венгры, и турки, и словаки, но мы почему-то, мистическим образом, продолжали верить (именно верить) в победную силу Дзюбы и Ко…

Речь не про игроков: ребята играли как могли, в свою силу – и тогда, и сейчас. По большей части – терпели (и тогда, и сейчас). Тогда – дотерпели, в этот раз не вышло. Но разве в Копенгагене произошло что-то неожиданное? Разве изначальное превосходство сборной Дании не было очевидным всякому, кто интересуется футболом, – или просто не поленится посмотреть в трансферную стоимость игроков?

Черчесов, получающий вдвое больше тренера сборной Бельгии, – вот что стыдно, а не ошибка Зобнина.

А с футбольной точки зрения, Россия сегодня – команда третьего ряда, и по мне, ничего страшного в этом нет. Хуже, что сама Россия сползает в страны третьего мира – и происходит это, не в последнюю очередь, из-за аналогично неадекватного восприятия себя самой.

Это уже не про футбол, просто симптоматика, повторяю, общая: неспособность (неготовность?) принять реальность. Привычка ширяться из немытой останкинской иглы – и грезить потом о лидирующем месте России в мире... Губерниев в этом смысле вполне равен Соловьеву, а публика-то одна, и телевизор один.

И это уже совсем не про футбол.

Собственная история ничему нас не учит, потому что мы знать ее не хотим. Со своего гвинейского 136-го места в индексе коррупции учим Европу духовности. Загипнотизировавшие сами себя военные стратеги бодрят народ противостоянием с Америкой… Вот только это будет гораздо страшнее, чем встреча Лукаку с Семеновым, ей-богу. Как бы затормозить с галлюцинациями?

…Скажем спасибо футболу: на зеленом поле нас вернули в реальность недорогой ценой. Может, попробовать сделать это и по остальным пунктам, а?

Джерело: блог Віктора Шендеровича

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