«Динамо» позбавилося одного легіонера

Данець Дуелунд наступний сезон проведе в клубі з Нідерландів «Неймеген»

Півзахисник Міккель Дуелунд проведе сезон 2021/2022 в клубі з Нідерландів «Неймеген» на правах оренди. Про це повідомляє сайт київського «Динамо».

Атакуючий хавбек перейшов у «Динамо» влітку 2018 го року. На рахунку Міккеля 21 матч (1 гол) в чемпіонатах України, 2 матчі (2 голи) в Кубку країни і 3 поєдинки за «Динамо» на євроарені.

Нова команда Дуелунда в майбутньому сезоні буде виступати в Ередівізі – елітному дивізіоні нідерландського футболу.

Тим часом стало відомо, з ким «Динамо» зіграє на тренувальних зборах. Команда з 28 червня готуватиметься в Швейцарії. Під час збору команда зіграє чотири контрольні матчі.

1 липня. 20:00. «Динамо» – «Базель» (Швейцарія)

3 липня. 16:00. «Динамо» – «Лозанна» (Швейцарія)

5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше

7 липня. 17:00. «Динамо» – «Люцерн» (Швейцарія)

У день четвертого контрольного матчу динамівці повернуться до Києва і отримають кілька вихідних.

Другий тренувальний збір у Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще 4 матчі:

10 липня. «Динамо» – «Серветт» (Швейцарія)

14 липня. «Динамо» – «Сьон» (Швейцарія)

17 липня. «Динамо» – «Ніцца» (Франція)

20 липня. «Динамо» – «Атлетик» Більбао (Іспанія)