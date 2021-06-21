На Євро встановили вісім рекордів. Половина на рахунку Роналду

У двох турах на чемпіонаті континенту з футболу не встояли кілька досягнень

Груповий турнір вийшов на фінішну пряму. Збірна України сьогодні зіграє з Австрією і спробує вперше вийти до плей-оф чемпіонатів континенту. Це буде наш особистий рекорд. Але вже є кілька досягнень, на які варто звурнути увагу.

Турнір є унікальним з точки зору кількості країн, які приймають матчі чемпіонату. Матчі проходять в 11 містах.

Рекорди Євро-2020

Іспанія в матчі зі Швецією володіла м’ячем 81% ігрового часу.

Патрік Шик забив гол з 45,5 метрів. Попередній рекорд належав іспанцю Давіду Вільї, котрий на ЧС-2010 забив чилійцям з 53-х метрів.

Збірна Португалії в матчі з Німеччиною забила два голи у власні ворота. Також автоголами відзначилися турок Демірал, поляк Щенсний, німець Хуммель. Загалом – п’ять автоголів. На попередньому Євро їх було три.

Роналду став найкращим бомбардиром в історії Євро. На цьому чемпіонаті він відзначився тричі, а загалом у фінальних частинах забив 12 голів. Це на три більше, ніж у колишнього гравця збірної Франції Мішеля Платіні.

Також 36-річний Роналду став рекордсменом за кількістю проведених матчів. Він грав у 39 зустрічах, у той час як німець Бастіан Швайнштайгер провів на гру менше.

Кріштіану зіграв уже на п’яти чемпіонатах Європи. У цьому він також унікальний. Як і в тому, що побив рекорд Андрія Шевченка.

Ще Роналду забив не менше трьох голів у трьох різних турнірах.

Поляк Кацпер Козловські, який вийшов на заміну в матчі з Іспанією у віці 17 років 246 днів, став наймолодшим гравцем в історії Євро. Він перевершив досягнення гравця збірної Англії Джуда Беллінгема (17 років 349 днів).