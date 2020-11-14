Сенсація в 1/16 Кубка України з футболу: клуб першої ліги обіграв представника Прем’єр-ліги

«Олімпік» грав проти сільського колективу першої ліги основним складом. Але це йому не допомогло

«ВПК-Агро» став останнім учасником 1/8 фіналу

На стадіоні «Метеор» у Дніпрі відбувся останній поєдинок 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Ця зустріч була перенесена у зв’язку зі спалахом коронавірусної інфекції у лавах клубу першої ліги «ВПК-Агро» з Шевченківки. Врешті, одужавши, ця команда спромоглася на сенсацію – здолала представника елітного дивізіону.

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Олімпік» (Донецьк) – 1:0

Гол: 1:0 – Кирило Сидоренко (47, з пенальті)

У наступному колі «ВПК-Агро» зіграє ще з одним представником Прем’єр-ліги – СК «Дніпром-1». Матч має відбутися ще цьогоріч, але точна дата поки не названа.