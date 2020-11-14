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    Сенсація в 1/16 Кубка України з футболу: клуб першої ліги обіграв представника Прем’єр-ліги

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    &laquo;Олімпік&raquo; грав проти сільського колективу першої ліги основним складом. Але це йому не допомогло - Сенсація в 1/16 Кубка України з футболу: клуб першої ліги обіграв представника Прем’єр-ліги
    «Олімпік» грав проти сільського колективу першої ліги основним складом. Але це йому не допомогло
    Світлина - UA-Футбол

    «ВПК-Агро» став останнім учасником 1/8 фіналу

    На стадіоні «Метеор» у Дніпрі відбувся останній поєдинок 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Ця зустріч була перенесена у зв’язку зі спалахом коронавірусної інфекції у лавах клубу першої ліги «ВПК-Агро» з Шевченківки. Врешті, одужавши, ця команда спромоглася на сенсацію – здолала представника елітного дивізіону.

    «ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Олімпік» (Донецьк) – 1:0

    Гол: 1:0 – Кирило Сидоренко (47, з пенальті)

    У наступному колі «ВПК-Агро» зіграє ще з одним представником Прем’єр-ліги – СК «Дніпром-1». Матч має відбутися ще цьогоріч, але точна дата поки не названа.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Олімпік ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Кирило Сидоренко
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