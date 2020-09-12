Команда Засухи розгромно перемогла у першому матчі на новому стадіоні (відео)



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Ще в одному поєдинку другого туру УПЛ сенсаційно переміг «Олімпік»

У суботу, 12 вересня, відбулося ще два поєдинки другого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

Ковалівський «Колос» сімейства Засух напередодні свого дебюту в Лізі Європи зіграв перший поєдинок на відкритому нещодавно новому стадіоні. Цей поєдинок став першим у поточному сезоні УПЛ, на який були допущені глядачі. З 25-відсотковим обмеженням, а тому внесені у протокол 1261 уболівальник для п’ятитисячної арени – то свого роду аншлаг.

Підтримуваний рідною публікою «Колос» розгромив «Львів» з рахунком 4:0. Дублем у цій зустрічі відзначився нападник Володимир Лисенко. Перший м’яч він забив головою, другий – ударом метрів з 17-ти, з допомогою рикошету від тіла суперника. До розгромного рахунок довів, замкнувши передачу з кутового, оборонець Віталій Гавриш. А в компенсований арбітром час остаточний підсумок встановив Євген Ісаєнко.

Ще в одному матчі другого туру зафіксована сенсація. У Дніпрі місцевий СК «Дніпро-1» програв 1:3 донецькому «Олімпіку». Доля гри великою мірою була вирішена наприкінці першого тайму, коли спершу на 44-й хвилині гостей вивів уперед Шахаб Захеді, а незадовго вилучення отримав, залишивши господарів у меншості, Ігор Когут. Чисельну більшість Максим Тейшейра реалізував майже миттєво – на 47-й хвилині. Правда, невдовзі Олексій Хобленко відставання скоротив, однак на 77-й хвилині Сергій Політило, реалізувавши пенальті, встановив остаточний підсумок. «Олімпік» виграв перший матч у сезоні-2020/2021.

Нагадаємо, що в першому матчі другого туру у п’ятницю «Динамо» і «Десна» розійшлися миром – 0:0.

У неділю, 13 вересня, буде зіграно ще три поєдинки другого туру: о 14:00 зіграють «Минай» - «Олександрія», о 17:00 – «Зоря» - «Маріуполь», о 19:30 – «Ворскла» - «Інгулець».